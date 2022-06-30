СБУ установила обстоятельства удара по ТЦ в Кременчуге
Российские бомбардировщики Ту-22М3 запустили ракеты по ТЦ "Амстор" в Кременчуге из воздушного пространства Курской области РФ.
Источник: СБУ в Telegram
Дословно СБУ: "Запуск ракет "Х-22" осуществлен с бомбардировщиков "Ту-22М3", взлетевших с аэродрома "Шайковка" в Калужской области РФ. Сами же ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области".
Детали: Силовики обнародовали видео с моментом удара, на котором четко видно, что оккупанты попали именно в ТЦ, где находилось много посетителей.
Также СБУ сравнила спутниковые снимки города до и после обстрела, которые опровергают выдумки российской пропаганды о якобы неработающем ТЦ.
СБУ также показала видео обстрела завода – на нем тоже видно, что никаких складов с военной техникой там не было, завод производил асфальтосмесительные установки.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что "армия России – это сборище террористов, которые обязательно понесут наказание за свои преступления".
Правоохранители продолжают тщательно документировать все доказательства преступлений РФ.
Что было раньше: 29 июня российский президент Владимир Путин заявил, что не считает терактом попадание российской ракеты в ТЦ "Амстор", где погибло более 20 человек. Путин продолжает врать, что армия РФ не стреляет по гражданским объектам, а российское "высокоточное оружие" достигает целей.
Предыстория:
- 27 июня россияне нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек, 59 получили ранения. Вторая ракета повредила здание АО "Кредмаш", которое производило запчасти для гражданских автомобилей.
- Пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что удар по Кременчугу нанесен ракетой Х-22, выпущенной из бомбардировщика Ту-22М3 со стороны Курска.
- В России сначала сообщили, что нанесли удар "по ангарам с вооружением и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран". Затем в РФ назвали ТЦ "неработающим", "постановой", а видео первых минут после обстрела и крики окровавленных гражданских – "фейком".
- Министерство внутренних дел Украины уже определило имена российских летчиков, совершивших запуск ракет по торговому центру в Кременчуге.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова убеждена, что ракетный удар по ТЦ "Амстор" может рассматриваться в Международном уголовном суде ООН как преступление против человечности.