СБУ установила обстоятельства удара по ТЦ в Кременчуге

Российские бомбардировщики Ту-22М3 запустили ракеты по ТЦ "Амстор" в Кременчуге из воздушного пространства Курской области РФ.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "Запуск ракет "Х-22" осуществлен с бомбардировщиков "Ту-22М3", взлетевших с аэродрома "Шайковка" в Калужской области РФ. Сами же ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области".

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Детали: Силовики обнародовали видео с моментом удара, на котором четко видно, что оккупанты попали именно в ТЦ, где находилось много посетителей.

Также СБУ сравнила спутниковые снимки города до и после обстрела, которые опровергают выдумки российской пропаганды о якобы неработающем ТЦ.

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СБУ также показала видео обстрела завода – на нем тоже видно, что никаких складов с военной техникой там не было, завод производил асфальтосмесительные установки.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что "армия России – это сборище террористов, которые обязательно понесут наказание за свои преступления".

Правоохранители продолжают тщательно документировать все доказательства преступлений РФ.

Что было раньше: 29 июня российский президент Владимир Путин заявил, что не считает терактом попадание российской ракеты в ТЦ "Амстор", где погибло более 20 человек. Путин продолжает врать, что армия РФ не стреляет по гражданским объектам, а российское "высокоточное оружие" достигает целей.

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