Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Данилов ответил режиссеру Триеру: Когда человек искусства становится на сторону палача – это трагедия

Елена РощинаСреда, 23 августа 2023, 11:54
Данилов ответил режиссеру Триеру: Когда человек искусства становится на сторону палача – это трагедия
Алексей Данилов, фото Дмитрия Ларина, УП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил датскому режиссеру Ларсу фон Триеру, который встал на защиту россиян, представить себя на месте украинцев перед ужасами войны.

Источник: Алексей Данилов в микроблоге X (Twitter)

Прямая речь Данилова: "Война – это не кино, где актеры играют жизнь и смерть. За каждым живым российским террористом стоит мертвый украинец. Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда человек искусства становится на сторону палача".

Детали: Комментируя пост Триера, Данилов отметил, что "Украина живет не в абстракции, а в жестокой реальности, в которой россияне являются убийцами".

Прямая речь: "Простой совет известному режиссеру: представьте, что российская ракета ежедневно прилетает в Ваш город, что Вашего отца или мать убили, внука вывезли в Россию, а жену изнасиловал российский мародер перед тем, как поджечь Ваш дом. 

В этом случае абстракция лицемерного "гуманизма" приобретает совсем другие черты – реальной, а не вымышленной жизни".

Этому предшествовало: 22 августа датский культовый режиссер Ларс фон Триер в ответ на намерение Дании передать Украине истребители F-16 написал в Іnstagram, что "жизни россиян тоже важны". О том, скольких украинцев уже убила Россия, режиссер умолчал.

Темы: войнаДаниякультураДанилов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЗалужный назначил Героя Украины главным военкомом Львовщины

Украина ликвидировала последствия теракта на Каховской ГЭС: удалось избежать худшего

фотоКиев посетил Стивен Фрай: проведет саммит Зеленской

Эрдоган не смог вернуть Путина к "зерновой сделке"

исправленоПольская газета уточнила, что Украине выдают граждан, которые переправляли нелегалов, а не уклонистов

В Раду внесли законопроект, отменяющий отсрочку от мобилизации тем, кто получает второе образование

Все новости...
война
В Крыму поразили противокорабельный комплекс оккупантов "Бастион" - Андрющенко
В собственность Украины стянули два газобетонных завода российского олигарха Молчанова
На войне погиб депутат Киевского горсовета
Последние новости
20:45
НБУ перечислил на нужды армии более 29 миллиардов: сколько осталось на счету
20:41
фотоЗалужный назначил Героя Украины главным военкомом Львовщины
20:24
Три четверти американцев считают Байдена слишком старым для второго срока - опрос
20:20
инфографикаЗа время большой войны банки выдали доступные кредиты почти на 140 миллиардов
20:17
МИД Германии: Игра Путина с "зерновым соглашением" является циничной
20:17
На Netflix вышел польский сериал, где "похоронили" бойца и поэта Павла Вышебабу
20:16
инфографикаРоссийская торговля вернулась на уровень 2021 года
20:07
Под Москвой в 10 км от резиденции Путина установили ПВО – СМИ
20:04
В Киеве сообщили о заминировании всех ТРЦ
19:55
В августе в общий фонд госбюджета поступило 125 миллиардов
Все новости...
Реклама: