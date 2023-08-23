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Данилов ответил режиссеру Триеру: Когда человек искусства становится на сторону палача – это трагедия

Елена РощинаСреда, 23 августа 2023, 11:54
Данилов ответил режиссеру Триеру: Когда человек искусства становится на сторону палача – это трагедия
Алексей Данилов, фото Дмитрия Ларина, УП

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил датскому режиссеру Ларсу фон Триеру, который встал на защиту россиян, представить себя на месте украинцев перед ужасами войны.

Источник: Алексей Данилов в микроблоге X (Twitter)

Прямая речь Данилова: "Война – это не кино, где актеры играют жизнь и смерть. За каждым живым российским террористом стоит мертвый украинец. Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда человек искусства становится на сторону палача".

Детали: Комментируя пост Триера, Данилов отметил, что "Украина живет не в абстракции, а в жестокой реальности, в которой россияне являются убийцами".

Прямая речь: "Простой совет известному режиссеру: представьте, что российская ракета ежедневно прилетает в Ваш город, что Вашего отца или мать убили, внука вывезли в Россию, а жену изнасиловал российский мародер перед тем, как поджечь Ваш дом. 

В этом случае абстракция лицемерного "гуманизма" приобретает совсем другие черты – реальной, а не вымышленной жизни".

Этому предшествовало: 22 августа датский культовый режиссер Ларс фон Триер в ответ на намерение Дании передать Украине истребители F-16 написал в Іnstagram, что "жизни россиян тоже важны". О том, скольких украинцев уже убила Россия, режиссер умолчал.

Темы: войнаДаниякультураДанилов
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