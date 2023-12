Данилов ответил режиссеру Триеру: Когда человек искусства становится на сторону палача – это трагедия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил датскому режиссеру Ларсу фон Триеру, который встал на защиту россиян, представить себя на месте украинцев перед ужасами войны.

Источник: Алексей Данилов в микроблоге X (Twitter)

Прямая речь Данилова: "Война – это не кино, где актеры играют жизнь и смерть. За каждым живым российским террористом стоит мертвый украинец. Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда человек искусства становится на сторону палача".

Детали: Комментируя пост Триера, Данилов отметил, что "Украина живет не в абстракции, а в жестокой реальности, в которой россияне являются убийцами".

Прямая речь: "Простой совет известному режиссеру: представьте, что российская ракета ежедневно прилетает в Ваш город, что Вашего отца или мать убили, внука вывезли в Россию, а жену изнасиловал российский мародер перед тем, как поджечь Ваш дом.

В этом случае абстракция лицемерного "гуманизма" приобретает совсем другие черты – реальной, а не вымышленной жизни".

War is not a movie where actors play life and death. Behind every living russian terrorist, there is a dead Ukrainian. The choice between the executioner and the victim becomes a tragedy when the artist chooses the side of the executioner.

Ukraine doesn’t live in abstraction, but… pic.twitter.com/UfzPySad9d