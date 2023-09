Данілов відповів режисеру Трієру: Коли митець стає на бік ката – це трагедія

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов запропонував данському режисеру Ларсу фон Трієру, який став на захист росіян, уявити себе на місці українців перед жахіттями війни.

Джерело: Олексій Данілов у мікроблозі X (Twitter)

Пряма мова Данілова: "Війна – це не кіно, де актори грають життя і смерть. За кожним живим російським терористом стоїть мертвий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець стає на бік ката".

Деталі: Коментуючи допис Трієра, Данілов зазначив, що "Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни є вбивцями".

Пряма мова: "Проста порада відомому режисеру: уявіть, що російська ракета щодня прилітає до Вашого міста, що Вашого батька чи матір вбили, онука вивезли до Росії, а дружину зґвалтував російський мародер перед тим, як підпалити Ваш будинок.

У цьому випадку абстракція лицемірного "гуманізму" набуває зовсім інших рис – реального, а не вигаданого життя".

War is not a movie where actors play life and death. Behind every living russian terrorist, there is a dead Ukrainian. The choice between the executioner and the victim becomes a tragedy when the artist chooses the side of the executioner.

Ukraine doesn’t live in abstraction, but… pic.twitter.com/UfzPySad9d