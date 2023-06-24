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У Лукашенко заявили, что Пригожин согласился на его предложение о "деэскалации"

Катерина ТищенкоСуббота, 24 июня 2023, 20:24
У Лукашенко заявили, что Пригожин согласился на его предложение о деэскалации
Александр Лукашенко, фото Getty Images

В пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и тот якобы принял предложение об остановке движения "вагнеровцев" на территории России.

Источник: сообщение пресс-службы Лукашенко, опубликованное телеграм-каналом "Пул первого"

Дословно: "Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

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На данный момент на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"".

Детали: Пресс-служба заявила, что переговоры Лукашенко с Пригожиным прошли в развитие договоренностей между Лукашенко и Путиным о совместных действиях после их разговора в субботу утром.

Позже Пригожин подтвердил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря.

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Темы: ЛукашенкоПригожин
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