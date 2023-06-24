У Лукашенко заявили, что Пригожин согласился на его предложение о "деэскалации"
В пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и тот якобы принял предложение об остановке движения "вагнеровцев" на территории России.
Источник: сообщение пресс-службы Лукашенко, опубликованное телеграм-каналом "Пул первого"
Дословно: "Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.
На данный момент на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер"".
Детали: Пресс-служба заявила, что переговоры Лукашенко с Пригожиным прошли в развитие договоренностей между Лукашенко и Путиным о совместных действиях после их разговора в субботу утром.
Позже Пригожин подтвердил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям наемников. Поэтому 25 тысяч наемников Пригожина якобы идут "восстанавливать справедливость".
- Утром 24 июня Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета. Наемники ЧВК "Вагнер" также захватили военные объекты в Воронеже.
- Российский президент Владимир Путин в в экстренном обращении заявил, что Россия ведет "борьбу за выживание", и в стране пытаются "организовать мятеж".
- В администрации президента (АП) РФ опасались, что уже через несколько часов вагнеровцы Евгения Пригожина могут оказаться недалеко от Москвы, и возле столицы начнутся бои. По данным украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Колонну "вагнеровцев" заметили за 400 км от Москвы.