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Авиакатастрофа самолета Пригожина: СМИ показали еще одно видео

Станислав ПогориловПятница, 25 августа 2023, 12:36
Авиакатастрофа самолета Пригожина: СМИ показали еще одно видео
Фото: Getty Images

Новое видео падения самолета основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина выложили жители села Куженкино в Тверской области РФ.

Источник: "РБК"

Детали: На видео видно резкое и почти вертикальное падение бизнес-джета Embraer-135, в котором мог находиться Пригожин.

Также издание обнародовало кадры с поля, где упал самолет Пригожина. Как рассказали местные жители, после авиакатастрофы экстренные службы сразу оцепили район падения и отправили "за ленту" всех непричастных к расследованию.

Напомним: Накануне президент страны-агрессора Владимир Путин впервые высказался после катастрофы самолета, на борту которого, по данным Росавиации, числился главарь боевиков ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он выразил соболезнования всем погибшим и рассказал о талантах Пригожина.

Предыстория:

Темы: Пригожинавиакатастрофы
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