Авиакатастрофа самолета Пригожина: СМИ показали еще одно видео
Новое видео падения самолета основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина выложили жители села Куженкино в Тверской области РФ.
Источник: "РБК"
Детали: На видео видно резкое и почти вертикальное падение бизнес-джета Embraer-135, в котором мог находиться Пригожин.
Также издание обнародовало кадры с поля, где упал самолет Пригожина. Как рассказали местные жители, после авиакатастрофы экстренные службы сразу оцепили район падения и отправили "за ленту" всех непричастных к расследованию.
Напомним: Накануне президент страны-агрессора Владимир Путин впервые высказался после катастрофы самолета, на борту которого, по данным Росавиации, числился главарь боевиков ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он выразил соболезнования всем погибшим и рассказал о талантах Пригожина.
Предыстория:
- Под вечер 23 августа в Тверской области России разбился небольшой самолет, Росавиация утверждает, что среди пассажиров значился главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Приближенный к ЧВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone утверждал, что самолет Евгения Пригожина был сбит огнем из ПВО. Также пишут, что в качестве версии крушения самолета Пригожина рассматривается теракт на борту.
- Росавиация опубликовала полный список пассажиров самолета, разбившегося в Тверской области под вечер 23 августа, в нем указан и главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
- Российские СМИ увидели некий символизм в том, что крушение самолета произошло 23 августа − ровно через два месяца с момента мятежа ЧВК "Вагнер" (Пригожин объявил о своему "марше справедливости" вечером 23 июня − ред.).
- Аналитики Института изучения войны (ISW) склоняются к мнению, что российский диктатор Владимир Путин отомстил за унижение мятежом и отдал приказ уничтожить руководство "ЧВК Вагнера".
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет никакого отношения к гибели в России главаря наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.