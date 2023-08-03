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Свитолина обыграла "нейтральную" Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира WTA500 в Вашингтоне

"Украинская правда"Четверг, 3 августа 2023, 00:32
Свитолина обыграла нейтральную Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира WTA500 в Вашингтоне
Свитолина, фото: Getty Images

Первая ракетка Украины по теннису Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA500 в Вашингтоне, обыграв "нейтральную" россиянку Дарью Касаткину.

Источник: Суспільне

Детали: Элина и Дарья встречались восьмой раз в карьере. Все предыдущие семь матчей, включая игру на Ролан Гаррос-2023, выиграла украинка.

В Вашингтоне Элина стартовала с победы над другой "нейтральной" теннисисткой, Викторией Азаренко. А Касаткина в первом раунде одолела бельгийку Элиз Мертенс.

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Матч Свитолина – Касаткина длился чуть больше, чем полтора часа. Украинка за поединок в Вашингтоне не потеряла ни одной своей подачи и выиграла матч с одинаковым счетом в каждом сете – дважды по 6:2.

В четвертьфинале турнира Элина Свитолина сыграет против победительницы "американского дерби" между Джессиккой Пегулой (первая сеяная на турнире) и Пейтон Стернз.

Благодаря выходу в четвертьфинал Элина в онлайн мировом рейтинге поднялась на одно место - 26-я позиция.

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На турнире в Вашингтоне также продолжает играть украинка Марта Костюк, которую ожидает матч второго раунда.

Напомним: Свитолина прекратила выступления на Уимблдоне-2023 после поражения в полуфинале от чешки Маркеты Вондроушовой.

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