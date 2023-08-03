Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Свитолина обыграла "нейтральную" Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира WTA500 в Вашингтоне

"Украинская правда"Четверг, 3 августа 2023, 00:32
Свитолина обыграла нейтральную Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира WTA500 в Вашингтоне
Свитолина, фото: Getty Images

Первая ракетка Украины по теннису Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA500 в Вашингтоне, обыграв "нейтральную" россиянку Дарью Касаткину.

Источник: Суспільне

Детали: Элина и Дарья встречались восьмой раз в карьере. Все предыдущие семь матчей, включая игру на Ролан Гаррос-2023, выиграла украинка.

В Вашингтоне Элина стартовала с победы над другой "нейтральной" теннисисткой, Викторией Азаренко. А Касаткина в первом раунде одолела бельгийку Элиз Мертенс.

Матч Свитолина – Касаткина длился чуть больше, чем полтора часа. Украинка за поединок в Вашингтоне не потеряла ни одной своей подачи и выиграла матч с одинаковым счетом в каждом сете – дважды по 6:2.

В четвертьфинале турнира Элина Свитолина сыграет против победительницы "американского дерби" между Джессиккой Пегулой (первая сеяная на турнире) и Пейтон Стернз.

Благодаря выходу в четвертьфинал Элина в онлайн мировом рейтинге поднялась на одно место - 26-я позиция.

На турнире в Вашингтоне также продолжает играть украинка Марта Костюк, которую ожидает матч второго раунда.

Напомним: Свитолина прекратила выступления на Уимблдоне-2023 после поражения в полуфинале от чешки Маркеты Вондроушовой.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Последние новости
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
Все новости...
Реклама: