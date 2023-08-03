Світоліна обіграла "нейтральну" Касаткіну і вийшла у чвертьфінал турніру WTA500 у Вашингтоні

Перша ракетка України з тенісу Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA500 у Вашингтоні, обігравши "нейтральну" росіянку Дарію Касаткіну.

Джерело: Суспільне

Деталі: Еліна та Дарія зустрічалися восьмий раз у кар'єрі. Усі попередні сім матчів, включно з грою на Ролан Гаррос-2023, виграла українка.

У Вашингтоні Еліна стартувала з перемоги над іншою "нейтральною" тенісисткою, Вікторією Азарєнка. А Касаткіна у першому раунді здолала бельгійку Еліз Мертенс.

Матч Світоліна – Касаткіна тривав трохи більше, ніж півтори години. Українка за поєдинок у Вашингтоні не втратила жодної своєї подачі і виграла матч з однаковим рахунком у кожному сеті – двічі по 6:2.

У чвертьфіналі турніру Еліна Світоліна зіграє проти переможниці "американського дербі" між Джесіккою Пегулою (перша сіяна на турнірі) та Пейтон Стернз.

Завдяки виходу в чвертьфінал Еліна в онлайн світовому рейтингу піднялася на одне місце – 26-а позиція.

На турнірі у Вашингтоні також продовжує грати українка Марта Костюк, на яку очікує матч другого раунду.

Нагадаємо: Світоліна припинила виступи на Вімблдоні-2023 після поразки у півфіналі від чешки Маркети Вондроушової.