Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Світоліна обіграла "нейтральну" Касаткіну і вийшла у чвертьфінал турніру WTA500 у Вашингтоні

"Українська правда"Четвер, 3 серпня 2023, 00:32
Світоліна обіграла нейтральну Касаткіну і вийшла у чвертьфінал турніру WTA500 у Вашингтоні
Еліна Світоліна, фото: Getty Images

Перша ракетка України з тенісу Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру серії WTA500 у Вашингтоні, обігравши "нейтральну" росіянку Дарію Касаткіну.

Джерело: Суспільне

Деталі: Еліна та Дарія зустрічалися восьмий раз у кар'єрі. Усі попередні сім матчів, включно з грою на Ролан Гаррос-2023, виграла українка.

У Вашингтоні Еліна стартувала з перемоги над іншою "нейтральною" тенісисткою, Вікторією Азарєнка. А Касаткіна у першому раунді здолала бельгійку Еліз Мертенс.

Матч Світоліна – Касаткіна тривав трохи більше, ніж півтори години. Українка за поєдинок у Вашингтоні не втратила жодної своєї подачі і виграла матч з однаковим рахунком у кожному сеті – двічі по 6:2.

У чвертьфіналі турніру Еліна Світоліна зіграє проти переможниці "американського дербі" між Джесіккою Пегулою (перша сіяна на турнірі) та Пейтон Стернз.

Завдяки виходу в чвертьфінал Еліна в онлайн світовому рейтингу піднялася на одне місце – 26-а позиція.

На турнірі у Вашингтоні також продовжує грати українка Марта Костюк, на яку очікує матч другого раунду.

Нагадаємо: Світоліна припинила виступи на Вімблдоні-2023 після поразки у півфіналі від чешки Маркети Вондроушової.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Останні новини
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:31
У Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
11:13
Суд Німеччини вперше може конфіскувати 720 млн євро заморожених активів РФ – ЗМІ
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
Усі новини...
Реклама: