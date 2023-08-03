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Оккупанты пополняют подразделения внутренних войск заключенными или подозреваемыми – штаб

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 августа 2023, 07:24
Оккупанты пополняют подразделения внутренних войск заключенными или подозреваемыми – штаб
фото иллюстративное, тасс

Захватчики продолжают мобилизацию заключенных и пополняют ими или подозреваемыми в уголовных преступлениях подразделения внутренних войск.

Источник: Генштаб

Дословно: "Российские оккупанты продолжают мобилизацию заключенных. Так, согласно распоряжению так называемого "МВД ДНР" проводятся мероприятия по набору в подразделения внутренних войск лиц, отбывающих наказание или задержанных за преступления легкой или средней тяжести".

Детали: По данным штаба, ранение во время боя осужденных лиц не снимает с них судимости, а с лиц, находившихся под следствием, подозрения будут сняты только при демобилизации.

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В Генштабе отмечают, что террористы получили задание на активизацию работы по борьбе с преступностью и по пополнению на 1000 человек подразделений внутренних войск за счет подозреваемых в совершении уголовных правонарушений.

"В то же время, переаттестация для коллаборационистов-полицейских, которые перешли на сторону РФ, будет проведена после выполнения ими боевых задач в составе сводных батальонов внутренних войск так называемого "МВД ДНР", – говорится в сообщении.

Темы: ДНРмобилизациятюрьма
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