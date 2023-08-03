Воздушные силы за ночь уничтожили 22 дрона: 15 "Шахедов" и 7 разведывательных

Ночью Воздушные силы уничтожили 15 "Шахедов" и 7 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Ночью 3 августа 2023 года противник атаковал с северного направления (Брянская обл.) ударными БпЛА "Shahed-136/131".

Всего зафиксированы пуски 15 "Шахедов".

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны все вражеские БпЛА уничтожены".

Детали: Кроме того, за прошедшие и текущие сутки авиация воздушных сил нанесла до 25 ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также за сутки 2 августа противовоздушной обороной уничтожено 7 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.