Воздушники предупреждали об активности вражеской авиации на юго-восточном направлении
Четверг, 3 августа 2023, 01:58
Около двух часов ночи Воздушные силы сообщали об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог
Дословно: "Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении!
Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги".
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Детали: Из-за угрозы воздушная тревога была объявлена в Запорожской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской областях.
Обновлено: После двух ночи воздушную тревогу объявили в Херсонской области.
В 02:33 тревогу отменили в Херсонской области.
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Позже отбои объявили в Запорожской, Днепропетровской и других областях.