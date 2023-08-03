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Инцидент с вертолетами Беларуси: в США заявили, что о 5 статье НАТО речь пока не идет

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 3 августа 2023, 08:49
Инцидент с вертолетами Беларуси: в США заявили, что о 5 статье НАТО речь пока не идет
ФОТО: ELIZA KOWALCZYK

После инцидента с вертолетами Беларуси в США заявили, что серьезно относятся к безопасности НАТО, но пока применение пятой статьи НАТО не обсуждается.

Источник: "Европейская правда", представитель Госдепартамента Мэттью Миллер

Детали: По его словам, Соединенные Штаты "ожидают, что все страны будут уважать суверенное воздушное пространство других стран", добавив, что и в дальнейшем "будут продолжать очень серьезно относиться к безопасности НАТО".

"Я не собираюсь опережать любые заявления, которые мы или любая другая страна НАТО может сделать. Существует определенный процесс. Существует процесс, который позволяет странам НАТО ссылаться на пятую статью. Сейчас мы не находимся на этом этапе", – подчеркнул Миллер.

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Отвечая на вопрос, предпринимались ли какие-то попытки связаться с польскими официальными лицами или обсудить с ними какую-то из статей НАТО, Миллер отметил, что США находятся в постоянном контакте со всеми членами НАТО.

Пятая статья НАТО предусматривает, что если союзник НАТО подвергнется нападению, это будет считаться нападением на всех других членов Альянса. Четвертая статья предусматривает консультирование стран-членов НАТО между собой всякий раз, когда, по мнению кого-то из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Во вторник вечером Минобороны Польши подтвердило нарушение польского воздушного пространства со стороны Беларуси двумя вертолетами.
  • Сначала официальная Варшава отрицала факт нарушения воздушного пространства, но позже объяснила, что пересечение границы произошло в районе города Беловежа на очень низкой высоте, и это затруднило обнаружение геликоптеров радиолокационными системами.
  • В ответ на инцидент министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак отдал приказ об увеличении количества военных на границе и развертывании дополнительных сил и средств, в том числе боевых вертолетов.
  • После инцидента в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси, которому польская сторона выразила решительный протест.

Темы: ПольшаНАТОБеларусь
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