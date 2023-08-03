Инцидент с вертолетами Беларуси: в США заявили, что о 5 статье НАТО речь пока не идет

После инцидента с вертолетами Беларуси в США заявили, что серьезно относятся к безопасности НАТО, но пока применение пятой статьи НАТО не обсуждается.

Источник: "Европейская правда", представитель Госдепартамента Мэттью Миллер

Детали: По его словам, Соединенные Штаты "ожидают, что все страны будут уважать суверенное воздушное пространство других стран", добавив, что и в дальнейшем "будут продолжать очень серьезно относиться к безопасности НАТО".

"Я не собираюсь опережать любые заявления, которые мы или любая другая страна НАТО может сделать. Существует определенный процесс. Существует процесс, который позволяет странам НАТО ссылаться на пятую статью. Сейчас мы не находимся на этом этапе", – подчеркнул Миллер.

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Отвечая на вопрос, предпринимались ли какие-то попытки связаться с польскими официальными лицами или обсудить с ними какую-то из статей НАТО, Миллер отметил, что США находятся в постоянном контакте со всеми членами НАТО.

Пятая статья НАТО предусматривает, что если союзник НАТО подвергнется нападению, это будет считаться нападением на всех других членов Альянса. Четвертая статья предусматривает консультирование стран-членов НАТО между собой всякий раз, когда, по мнению кого-то из них, возникнет угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.

Напомним:

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