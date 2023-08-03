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Премьер Польши срочно встретился с президентом Литвы: говорили о "Вагнере" и других провокациях

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 3 августа 2023, 12:33
Премьер Польши срочно встретился с президентом Литвы: говорили о Вагнере и других провокациях
Моравецкий и Науседа, фото из Twitter Науседы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 3 августа срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой для обсуждения в том числе провокаций со стороны Беларуси и России.

Источник: Науседа написал в Twitter, сообщает Европейская правда

Детали: Литовский президент назвал продуктивной встречу с премьером Польши, которая состоялась у Сувальского коридора - региона, который соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также отделяет Калининградскую область России и территорию Беларуси.

По словам Науседы, в ходе встречи обсуждали ситуацию с безопасностью на границах Польши и Литвы.

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Моравецкий накануне в видеообращении заявил, что "сотрудничество между Польшей и Литвой имеет важное значение перед лицом угроз и провокаций", слова польского премьера приводит RMF 24.

Он подчеркнул, что Польша остается под постоянной угрозой провокаций и гибридных атак со стороны спецслужб Беларуси и России.

Прямая речь Моравецкого: "Именно для эскалации напряженности на восточном фланге НАТО в Беларусь были завезены наемники из группы Вагнера. Таких провокаций будет больше, и они будут рассчитаны на то, чтобы создать растерянность в Польше и других странах НАТО, особенно в нашем регионе, поэтому завтра я проведу срочную встречу с президентом Литвы Гитанасом Науседой на Сувальском перешейке".

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Что предшествовало:

  • На днях премьер Польши официально заявил о перемещении 100 "вагнеровцев" в так называемый Сувальский коридор.
  • В конце июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать "вагнеровцы", которые намекают на поход на Польшу.
  • Впоследствии Лукашенко признался в том, что солгал о желании наемников группы Вагнера вторгнуться в Польшу.

Темы: ПольшаБеларусьЛитваВагнер
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