Прем’єр Польщі терміново зустрівся з президентом Литви: говорили про "Вагнер" та інші провокації
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 3 серпня терміново зустрівся із президентом Литви Гітанасом Науседою для обговорення у тому числі провокацій з боку Білорусі та Росії.
Джерело: Науседа написав у Twitter, повідомляє Європейська правда
Деталі: Литовський президент назвав продуктивною зустріч із прем'єром Польщі, яка відбулась біля Сувальського коридору - регіону, який з'єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює Калінінградську область Росії і територію Білорусі.
За словами Науседи, в ході зустрічі обговорювали безпекову ситуацію на кордонах Польщі та Литви.
Моравецький напередодні у відеозверненні заявив, що "співпраця між Польщею та Литвою має важливе значення перед обличчям загроз і провокацій", слова польського прем'єра наводить RMF 24.
Він наголосив, шо Польща залишається під постійною загрозою провокацій і гібридних атак з боку спецслужб Білорусі та Росії.
Пряма мова Моравецького: "Саме для ескалації напруженості на східному фланзі НАТО до Білорусі були завезені найманці з групи Вагнера. Таких провокацій буде більше, і вони будуть розраховані на те, щоб створити розгубленість в Польщі та інших країнах НАТО, особливо в нашому регіоні, тому завтра я проведу термінову зустріч з президентом Литви Гітанасом Науседою на Сувальському перешийку".
Що передувало:
- Днями прем’єр Польщі офіційно заявив про переміщення 100 "вагнерівців" до так званого Сувальського коридору.
- Наприкінці липня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що його "почали напружувати "вагнерівці", які натякають на похід на Польщу.
- Згодом Лукашенко зізнався у тому, що збрехав щодо бажання найманців групи Вагнера вдертися до Польщі.