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Прем’єр Польщі терміново зустрівся з президентом Литви: говорили про "Вагнер" та інші провокації

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 3 серпня 2023, 12:33
Прем’єр Польщі терміново зустрівся з президентом Литви: говорили про Вагнер та інші провокації
Моравецький та Науседа, фото з Twitter Науседи

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 3 серпня терміново зустрівся із президентом Литви Гітанасом Науседою для обговорення у тому числі провокацій з боку Білорусі та Росії.

Джерело: Науседа написав у Twitter, повідомляє Європейська правда

Деталі: Литовський президент назвав продуктивною зустріч із прем'єром Польщі, яка відбулась біля Сувальського коридору - регіону, який з'єднує територію балтійських країн з Польщею та рештою країн НАТО, а також відокремлює Калінінградську область Росії і територію Білорусі.

За словами Науседи, в ході зустрічі обговорювали безпекову ситуацію на кордонах Польщі та Литви.

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Моравецький напередодні у відеозверненні заявив, що "співпраця між Польщею та Литвою має важливе значення перед обличчям загроз і провокацій", слова польського прем'єра наводить RMF 24.

Він наголосив, шо Польща залишається під постійною загрозою провокацій і гібридних атак з боку спецслужб Білорусі та Росії.

Пряма мова Моравецького: "Саме для ескалації напруженості на східному фланзі НАТО до Білорусі були завезені найманці з групи Вагнера. Таких провокацій буде більше, і вони будуть розраховані на те, щоб створити розгубленість в Польщі та інших країнах НАТО, особливо в нашому регіоні, тому завтра я проведу термінову зустріч з президентом Литви Гітанасом Науседою на Сувальському перешийку".

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Теми: ПольщаБілорусьЛитваВагнер
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