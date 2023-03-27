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Набор в "Гвардию наступления" завершается, в НГУ поступило более 16 тыс. заявок

"Украинская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 01:15
Набор в Гвардию наступления завершается, в НГУ поступило более 16 тыс. заявок
"ГВАРДИЯ НАСТУПЛЕНИЯ". ФОТО МВД

С начала февраля поступило более 16 тыс. заявлений от желающих вступить в штурмовые бригады "Гвардии наступления", которые формируются в составе Национальной гвардии Украины, набор продлится ориентировочно до 1 апреля.

Источник: спикер НГУ Руслан Музычук в эфире телемарафона

Прямая речь: "За почти 2 месяца получено более 16 тыс. заявок. Набор будет продолжаться ориентировочно до 1 апреля. Если и в дальнейшем будут приходить заявки, если будут желающие, то, возможно, будут формироваться резервы и другие подразделения".

Детали: Музычук отметил, что сейчас идет отбор, а потому не все, кто подал заявки, будут зачислены в "Гвардию наступления".

"Количество желающих достаточно большое, однако еще продолжаются этапы отбора и дальше все кандидаты, которые подали заявки, должны их пройти", – рассказал спикер НГУ.

Он также сообщил, что бойцы, которые прошли медицинскую комиссию, сдали тестирование и присоединились к подразделениям, приступили к обучению.

"Сейчас во многих подразделениях уже проходят индивидуальные занятия под руководством инструкторов. Добровольцы проходят занятия со стрелковым оружием, осваивают тактику, в некоторых подразделениях началось обучение зенитчиков и артиллеристов", – рассказал Музычук.

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Темы: НацгвардияГвардия наступления
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