Набор в "Гвардию наступления" завершается, в НГУ поступило более 16 тыс. заявок
С начала февраля поступило более 16 тыс. заявлений от желающих вступить в штурмовые бригады "Гвардии наступления", которые формируются в составе Национальной гвардии Украины, набор продлится ориентировочно до 1 апреля.
Источник: спикер НГУ Руслан Музычук в эфире телемарафона
Прямая речь: "За почти 2 месяца получено более 16 тыс. заявок. Набор будет продолжаться ориентировочно до 1 апреля. Если и в дальнейшем будут приходить заявки, если будут желающие, то, возможно, будут формироваться резервы и другие подразделения".
Детали: Музычук отметил, что сейчас идет отбор, а потому не все, кто подал заявки, будут зачислены в "Гвардию наступления".
"Количество желающих достаточно большое, однако еще продолжаются этапы отбора и дальше все кандидаты, которые подали заявки, должны их пройти", – рассказал спикер НГУ.
Он также сообщил, что бойцы, которые прошли медицинскую комиссию, сдали тестирование и присоединились к подразделениям, приступили к обучению.
"Сейчас во многих подразделениях уже проходят индивидуальные занятия под руководством инструкторов. Добровольцы проходят занятия со стрелковым оружием, осваивают тактику, в некоторых подразделениях началось обучение зенитчиков и артиллеристов", – рассказал Музычук.
Предыстория:
- 2 февраля исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в МВД начали формировать 8 штурмовых бригад "Гвардии наступления" для усиления Сил обороны и освобождения оккупированных территорий.
- 3 февраля МВД отчиталось, что рекрутинговая кампания стартовала достаточно активно.
- Всем военным, которые станут штурмовиками в "Гвардии наступления", обещают перечень социальных гарантий, среди которых – возможность получить жилье и лечение, а также обучение в вузах.
- Штурмовые бригады "Гвардии наступления" будут проходить подготовку в течение 2-4 месяцев и только потом подразделения будут привлечены к боевым действиям.