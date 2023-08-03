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Арахамия рассказал о претендентах на вылет из фракции "Слуга народа", им дали последний шанс

Станислав ПогориловЧетверг, 3 августа 2023, 14:08
Арахамия рассказал о претендентах на вылет из фракции Слуга народа, им дали последний шанс
Давид Арахамия, фото: Facebook

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что есть еще несколько претендентов на исключение из фракции, если они не будут голосовать за важные законы и будут пропускать заседания Верховной Рады.

Источник: интервью Арахамии "РБК-Украина"

Прямая речь Арахамии: "Их несколько (кандидатов на исключение из фракции - ред.), мы берем их в работу, даем последний шанс, показываем им результаты важных голосований. Например, по религиозным вопросам мы всегда имеем свободное голосование, по таким вопросам, как Стамбульская конвенция, - тоже. А когда есть международные обязательства, взятые государством, я не вижу коридора для плюрализма мнений, эти решения надо просто выполнять, как обещали".

Детали: Он подтвердил, что если эти народные депутаты не проголосуют за ключевые законы, вытянут карточку, или не придут на заседание ВРУ, их исключат из фракции.

Также председатель фракции сообщил, что за все время каденции из фракции исключили, или ушли сами 17 человек. "Часть этих людей - не из-за скандалов, а потому, что оказались не готовыми брать на себя политическую ответственность за выполнение обещаний, которые давали на выборах. Это от первоначального численного состава фракции - 6,75%", - подчеркнул Арахамия.

Напомним: Фракция "Слуга народа" продолжает терять депутатов из-за связанных с ними скандалов. Последний "слуга", которого нашли за пределами Украины и который сложил мандат - Андрей Холодов.

Темы: Слуга народаАрахамия Верховная Рада
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