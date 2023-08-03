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Арахамия рассказал о претендентах на вылет из фракции "Слуга народа", им дали последний шанс

Станислав ПогориловЧетверг, 3 августа 2023, 14:08
Арахамия рассказал о претендентах на вылет из фракции Слуга народа, им дали последний шанс
Давид Арахамия, фото: Facebook

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что есть еще несколько претендентов на исключение из фракции, если они не будут голосовать за важные законы и будут пропускать заседания Верховной Рады.

Источник: интервью Арахамии "РБК-Украина"

Прямая речь Арахамии: "Их несколько (кандидатов на исключение из фракции - ред.), мы берем их в работу, даем последний шанс, показываем им результаты важных голосований. Например, по религиозным вопросам мы всегда имеем свободное голосование, по таким вопросам, как Стамбульская конвенция, - тоже. А когда есть международные обязательства, взятые государством, я не вижу коридора для плюрализма мнений, эти решения надо просто выполнять, как обещали".

Детали: Он подтвердил, что если эти народные депутаты не проголосуют за ключевые законы, вытянут карточку, или не придут на заседание ВРУ, их исключат из фракции.

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Также председатель фракции сообщил, что за все время каденции из фракции исключили, или ушли сами 17 человек. "Часть этих людей - не из-за скандалов, а потому, что оказались не готовыми брать на себя политическую ответственность за выполнение обещаний, которые давали на выборах. Это от первоначального численного состава фракции - 6,75%", - подчеркнул Арахамия.

Напомним: Фракция "Слуга народа" продолжает терять депутатов из-за связанных с ними скандалов. Последний "слуга", которого нашли за пределами Украины и который сложил мандат - Андрей Холодов.

Темы: Слуга народаАрахамия Верховная Рада
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