Падение вертолета в Броварах: ГСЧС отстранит чиновников, которые получили подозрения
Госслужба по чрезвычайным ситуациям отстранит от выполнения своих обязанностей должностных лиц, которые получили подозрения по делу об авиакатастрофе вертолета в Броварах Киевской области, во время которой погибло руководство МВД.
Источник: пресс-служба ГСЧС
Дословно: "На сегодня ГСЧС, в порядке, определенном законодательством, принимает меры по отстранению от исполнения должностных обязанностей лиц, которым ГБР объявило подозрение".
Детали: В ГСЧС отметили, что предоставила все необходимые для расследования материалы и всячески способствуют объективному и прозрачному расследованию трагедии.
"Подчеркиваем, ГСЧС не уполномочена комментировать версии о причинах авиакатастрофы, а также обнародовать любую информацию, связанную с проведением следственных действий", - заявили чрезвычайники.
Что предшествовало: Перед этим Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС, из-за действий которых 18 января 2023 года в авиакатастрофе погибло руководство МВД. Указывается, что Они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство министерства внутренних дел. Летательный аппарат потерпел катастрофу 18 января 2023 года в Броварах".
Читайте также: Трагедия в Броварах. Что известно о катастрофе вертолета с руководством МВД на борту
Предыстория:
- Утром 18 января в городе Бровары Киевской области вблизи детского сада упал вертолет – вспыхнул пожар.
- В результате падения вертолета в Броварах Киевской области погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего 14 жертв, среди которых 1 ребенок.
- Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что трагедия с падением вертолета в Броварах произошла во время полета министра внутренних дел Дениса Монастырского в одну из горячих точек Украины, где продолжаются боевые действия.
- Служба безопасности начала производство из-за падения вертолета в Броварах, среди основных версий были – нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия.