Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Падение вертолета в Броварах: ГСЧС отстранит чиновников, которые получили подозрения

Станислав ПогориловЧетверг, 3 августа 2023, 17:04
Падение вертолета в Броварах: ГСЧС отстранит чиновников, которые получили подозрения
Деталь разбившегося вертолета, фото: Getty Images

Госслужба по чрезвычайным ситуациям отстранит от выполнения своих обязанностей должностных лиц, которые получили подозрения по делу об авиакатастрофе вертолета в Броварах Киевской области, во время которой погибло руководство МВД.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "На сегодня ГСЧС, в порядке, определенном законодательством, принимает меры по отстранению от исполнения должностных обязанностей лиц, которым ГБР объявило подозрение".

Детали: В ГСЧС отметили, что предоставила все необходимые для расследования материалы и всячески способствуют объективному и прозрачному расследованию трагедии.

Реклама:

"Подчеркиваем, ГСЧС не уполномочена комментировать версии о причинах авиакатастрофы, а также обнародовать любую информацию, связанную с проведением следственных действий", - заявили чрезвычайники.

Что предшествовало: Перед этим Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС, из-за действий которых 18 января 2023 года в авиакатастрофе погибло руководство МВД. Указывается, что Они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство министерства внутренних дел. Летательный аппарат потерпел катастрофу 18 января 2023 года в Броварах".

Читайте также: Трагедия в Броварах. Что известно о катастрофе вертолета с руководством МВД на борту

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: БроварыкатастрофыГСЧСГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

Закупки Минобороны: СМИ выяснили, как летние куртки для бойцов втридорога превратились в "зимние"

Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море

фото, видеоВозле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

Все новости...
Бровары
Гибель руководства МВД в Броварах: ГБР расшифровало "черные ящики" и объявило подозрения
Падение вертолета в Броварах: версия диверсии не подтвердилась — Костин
Глава МВД о расследовании авиакатастрофы в Броварах: Я много знаю, но...
Последние новости
18:36
Министр обороны Германии хочет усилить борьбу со шпионажем
18:25
Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество
18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
18:08
Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области
18:02
"На выступлениях собирали средства для ВСУ": в Запорожье в результате атаки РФ погибли две музыкантки
17:46
США выделили еще $2 млн для украинского бизнеса: кто может получить от 35 до 150 тысяч долларов
17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
17:39
Киевлянина приговорили к 10 годам лишения свободы за развращение девочки в школьном туалете
17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
Все новости...
Реклама: