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Падение вертолета в Броварах: ГСЧС отстранит чиновников, которые получили подозрения

Станислав ПогориловЧетверг, 3 августа 2023, 17:04
Падение вертолета в Броварах: ГСЧС отстранит чиновников, которые получили подозрения
Деталь разбившегося вертолета, фото: Getty Images

Госслужба по чрезвычайным ситуациям отстранит от выполнения своих обязанностей должностных лиц, которые получили подозрения по делу об авиакатастрофе вертолета в Броварах Киевской области, во время которой погибло руководство МВД.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "На сегодня ГСЧС, в порядке, определенном законодательством, принимает меры по отстранению от исполнения должностных обязанностей лиц, которым ГБР объявило подозрение".

Детали: В ГСЧС отметили, что предоставила все необходимые для расследования материалы и всячески способствуют объективному и прозрачному расследованию трагедии.

"Подчеркиваем, ГСЧС не уполномочена комментировать версии о причинах авиакатастрофы, а также обнародовать любую информацию, связанную с проведением следственных действий", - заявили чрезвычайники.

Что предшествовало: Перед этим Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС, из-за действий которых 18 января 2023 года в авиакатастрофе погибло руководство МВД. Указывается, что Они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство министерства внутренних дел. Летательный аппарат потерпел катастрофу 18 января 2023 года в Броварах".

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Темы: БроварыкатастрофыГСЧСГБР
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