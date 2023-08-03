Падение вертолета в Броварах: ГСЧС отстранит чиновников, которые получили подозрения

Госслужба по чрезвычайным ситуациям отстранит от выполнения своих обязанностей должностных лиц, которые получили подозрения по делу об авиакатастрофе вертолета в Броварах Киевской области, во время которой погибло руководство МВД.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "На сегодня ГСЧС, в порядке, определенном законодательством, принимает меры по отстранению от исполнения должностных обязанностей лиц, которым ГБР объявило подозрение".

Детали: В ГСЧС отметили, что предоставила все необходимые для расследования материалы и всячески способствуют объективному и прозрачному расследованию трагедии.

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"Подчеркиваем, ГСЧС не уполномочена комментировать версии о причинах авиакатастрофы, а также обнародовать любую информацию, связанную с проведением следственных действий", - заявили чрезвычайники.

Что предшествовало: Перед этим Государственное бюро расследований сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС, из-за действий которых 18 января 2023 года в авиакатастрофе погибло руководство МВД. Указывается, что Они нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство министерства внутренних дел. Летательный аппарат потерпел катастрофу 18 января 2023 года в Броварах".

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