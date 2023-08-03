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Кулеба: Помощь США Тайваню не уменьшит поддержку Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 3 августа 2023, 17:38
Кулеба: Помощь США Тайваню не уменьшит поддержку Украины
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не сомневается, что намерение Белого дома профинансировать военную помощь Тайваню не приведет к уменьшению поддержки Украины.

Источник: Кулеба в комментарии "Укринформу", сообщает "Европейская правда"

Детали: Украинский министр выразил убеждение, что президент США Джо Байден не будет делать ничего, что бы приводило к уменьшению помощи Украине.

"Как они внутренне решают тот или иной вопрос – это уже их ситуация, но я не сомневаюсь, что решения, которые будут разрабатываться в администрации (Байдена. – Ред.) в плане поддержки Украины, по сути, в результате к уменьшению этой поддержки не приведут", – сказал Кулеба.

Напомним: Накануне СМИ сообщили, что администрация президента США намерена обратиться к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджетного запроса для Украины.

Если это предложение одобрят, США впервые будут передавать Тайваню военную помощь безвозмездно, поскольку до сих пор ее продавали.

Включение в "военный бюджет" для Украины Тайваня, который имеет значительную двухпартийную поддержку в Конгрессе, может помочь администрации Байдена и проукраинским республиканцам получить благосклонность тех конгрессменов, которые в противном случае были бы против.

В то же время не указывалось, что это предложение предусматривает уменьшение средств для финансирования военной помощи Украине.

Как известно, США и их союзники все больше обеспокоены темпами военной модернизации Китая и считают, что китайские власти хотят к 2027 году иметь силы, способные вторгнуться на Тайвань. Джо Байден ранее заявлял, что вооруженные силы Соединенных Штатов будут защищать Тайвань в случае вторжения КНР.

Темы: Кулеба ДмитрийСШАУкраинаТайвань
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