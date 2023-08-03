СБУ каже, що ліквідувала дві "схеми для ухилянтів" у військкоматах

Служба безпеки України ліквідувала в Івано-Франківській і Чернівецькій областях схеми, які організували посадовці військкоматів для нелегального виїзду за межі України громадян призовного віку.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "За гроші вони (посадовці військкоматів – ред.) пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів та в обхід контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні.

Вартість таких "послуг" становила до 7,5 тис. доларів США. Сума залежала від обраної "схеми" ухилення від призову".

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Фото: СБУ

Фото: СБУ

Деталі: На Івано-Франківщині до тюремного ув’язнення засудили екскерівника відділу одного з місцевих військкоматів, який продавав ухилянтам фальшиві довідки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я.

У Чернівецькій області повідомили про підозру посадовцю одного з територіальних військкоматів і двом його спільникам, які "розробляли для своїх клієнтів приховані маршрути для незаконного перетину кордону через так звану "зеленку".