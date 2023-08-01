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Продавал справки для уклонистов: задержан работник военкомата на Полтавщине

Татьяна ЛозовенкоВторник, 1 августа 2023, 12:15
Продавал справки для уклонистов: задержан работник военкомата на Полтавщине
фото Полтавской спецпрокуратуры в сфере обороны

На Полтавщине задержали чиновника военкомата, который организовал схему выезда уклонистов за границу за деньги.

Источник: пресс-служба прокуратуры в сфере обороны Центрального региона, пресс-служба Офиса генерального прокурора, пресслужба Службы безопасности

Детали: По данным следствия, чиновник Миргородского военкомата пообещал военнообязанному выдать документы о признании его непригодным к военной службе с исключением с воинского учета. Эти документы в дальнейшем должны были способствовать беспрепятственному выезду за границу. Такая услуга стоила 6 тыс долларов США.

С помощью других сотрудников Миргородского и Лубенского ТЦК и СП он подыскивал клиентов и готовил документы. В частности, сначала клиенту "помогали" получить заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе по фиктивному диагнозу, а затем и вовсе снимали с воинского учета.

По имеющимся данным, чиновник ранее уже способствовал своим знакомым уклоняться от мобилизации.

 
СБУ

СБУ и Нацполиция задержали его во время передачи фиктивных документов. Проведены обыски, изъяты наличные средства, документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также документы на потенциальных уклонистов. Устанавливается полный круг участников, причастных к схеме. Решается вопрос об уведомлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Темы: воинский учетПолтавская областьмобилизацияТЦК
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