В российском Сочи взялись за укрепление портов

Власти российского Сочи планируют "повысить уровень защиты" акватории и береговой инфраструктуры города.

Источник: глава Сочи Алексей Копайгородский в Telegram

Прямая речь: "Во время оперативного совещания с руководителями силовых ведомств обсудили комплекс дополнительных мер по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры Сочи".

Детали: Копайгородский утверждает, что будет усилен периметр безопасности морского порта. По его словам, в Сочи работают около 3 тысяч камер, планируется увеличить их количество.

При совершенствовании мер защиты, как он отмечает, будут учитывать опыт "других черноморских портовых городов".

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