В российском Сочи взялись за укрепление портов

Власти российского Сочи планируют "повысить уровень защиты" акватории и береговой инфраструктуры города.

Источник: глава Сочи Алексей Копайгородский в Telegram

Прямая речь: "Во время оперативного совещания с руководителями силовых ведомств обсудили комплекс дополнительных мер по повышению уровня защищенности акватории и береговой инфраструктуры Сочи".

Детали: Копайгородский утверждает, что будет усилен периметр безопасности морского порта. По его словам, в Сочи работают около 3 тысяч камер, планируется увеличить их количество.

Реклама:

При совершенствовании мер защиты, как он отмечает, будут учитывать опыт "других черноморских портовых городов".

Что предшествовало:

В Новороссийске ночью 4 августа прогремели взрывы, Минобороны России заявило об атаке двумя морскими безэкипажными катерами.

Источники УП сообщили, что Служба безопасности провела спецоперацию в бухте Новороссийска, а надводный дрон повредил большой десантный корабль "Оленегорский горняк".