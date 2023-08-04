Британская разведка объяснила, почему РФ бьет по югу Украины в основном дронами, а не ракетами
Россия атакует украинскую инфраструктуру на юге дронами иранского производства, поскольку считает, что такие удары не приведут к существенной эскалации, считает разведка Великобритании.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании за 4 августа
Детали: Ведомство предполагает, что российские атаки по украинским портам на реке Дунай с использованием иранских дронов в последние две недели имели целью прекратить международное судоходство через эти порты.
В то же время в обзоре отмечают, что иранские БПЛА поражали цели в 200 метрах от румынской границы, что свидетельствует о том, что РФ решается на удары вблизи территории НАТО.
Британские разведчики убеждены, что в Москве могут считать, что удары дронов несут меньше риска эскалации, чем крылатые ракеты.
Это связано с тем, что РФ считает иранские дроны достаточно точными, а также у них гораздо меньший боезаряд, чем у крылатых ракет.
Предыстория:
- Россия атаковала порт Измаил на Дунае, в 15 километрах от румынского города Тулча утром 2 августа.
- Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал неприемлемыми удары РФ по украинской инфраструктуре на Дунае в непосредственной близости к румынской территории.