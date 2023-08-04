Британская разведка объяснила, почему РФ бьет по югу Украины в основном дронами, а не ракетами

Последствия российских ударов по украинским портам. Фото из Facebook Министерства аграрной политики и продовольствия Украины

Россия атакует украинскую инфраструктуру на юге дронами иранского производства, поскольку считает, что такие удары не приведут к существенной эскалации, считает разведка Великобритании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании за 4 августа

Детали: Ведомство предполагает, что российские атаки по украинским портам на реке Дунай с использованием иранских дронов в последние две недели имели целью прекратить международное судоходство через эти порты.

В то же время в обзоре отмечают, что иранские БПЛА поражали цели в 200 метрах от румынской границы, что свидетельствует о том, что РФ решается на удары вблизи территории НАТО.

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Британские разведчики убеждены, что в Москве могут считать, что удары дронов несут меньше риска эскалации, чем крылатые ракеты.

Это связано с тем, что РФ считает иранские дроны достаточно точными, а также у них гораздо меньший боезаряд, чем у крылатых ракет.

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