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Британская разведка объяснила, почему РФ бьет по югу Украины в основном дронами, а не ракетами

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 4 августа 2023, 09:58
Британская разведка объяснила, почему РФ бьет по югу Украины в основном дронами, а не ракетами
Последствия российских ударов по украинским портам. Фото из Facebook Министерства аграрной политики и продовольствия Украины

Россия атакует украинскую инфраструктуру на юге дронами иранского производства, поскольку считает, что такие удары не приведут к существенной эскалации, считает разведка Великобритании.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании за 4 августа

Детали: Ведомство предполагает, что российские атаки по украинским портам на реке Дунай с использованием иранских дронов в последние две недели имели целью прекратить международное судоходство через эти порты.

В то же время в обзоре отмечают, что иранские БПЛА поражали цели в 200 метрах от румынской границы, что свидетельствует о том, что РФ решается на удары вблизи территории НАТО.

Британские разведчики убеждены, что в Москве могут считать, что удары дронов несут меньше риска эскалации, чем крылатые ракеты.

Это связано с тем, что РФ считает иранские дроны достаточно точными, а также у них гораздо меньший боезаряд, чем у крылатых ракет.

Предыстория:

  • Россия атаковала порт Измаил на Дунае, в 15 километрах от румынского города Тулча утром 2 августа.
  • Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал неприемлемыми удары РФ по украинской инфраструктуре на Дунае в непосредственной близости к румынской территории.

Темы: Росcиявойнабеспилотники
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