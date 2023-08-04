СБУ: Россия через "вагнеровцев" готовит теракт в Беларуси, чтобы полностью втянуть ее в войну

Служба безопасности Украины заявляет, что россияне готовят провокацию "под чужим флагом", чтобы втянуть Беларусь в непосредственные боевые действия против Украины.

Источник: сообщение СБУ

Детали: Согласно разведданным провокацию, в виде теракта, планируют совершить на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Подготовкой занимается диверсионно-разведывательная группа из российских военных и спецслужащих, которых отправили в Беларусь под видом "вагнеровцев".

Дословно: "Эта российская ДРГ должна совершить провокацию на НПЗ, изображая из себя "украинских диверсантов". В содеянном РФ планирует обвинить Украину, чтобы таким образом в очередной раз попытаться втянуть Минск в полномасштабную войну против нашего государства.

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Информацию о запланированном в Беларуси теракте сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности, из показаний военнослужащего ВС РФ, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении".

Детали: СБУ говорит, что в мобильном телефоне пленного нашли информацию о "специальной миссии" на Мозырском НПЗ.

"В его телефоне киберспециалисты СБУ нашли удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию об операции", - говорится в сообщении.

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