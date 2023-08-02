Суд снова отстранил от должности Павелко
Среда, 2 августа 2023, 17:25
Суд отстранил от должности подозреваемого в хищении средств президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.
Источник: собеседник УП в правоохранительных органах
Детали: Решение вынес 2 августа Шевченковский районный суд Львова. Павелко отстранен на 2 месяца (до 2 октября 2023 года).
Полный текст решения суда будет объявлен 8 августа.
Как уточнил УП источник, процесс по рассмотрению ходатайства прокуроров об отстранении длился 28 дней.
На прошлой неделе решение об отстранении от должности суд также вынес в отношении другого фигуранта этого дела - генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого.
Оба подозреваемых находятся в СИЗО.
Предыстория:
- В 2022 году президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко и генеральный секретарь ассоциации Записоцкий получили подозрения о хищении средств в производстве о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей, которое Национальное антикоррупционное бюро расследовало в 2018 году.
- Им была избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 9,9 млн грн каждому. Залог был внесен.
- 16 июня 2023 года суд изменил меру пресечения Павелко и арестовал его на 60 суток. Срок действия постановления об отстранении Павелко от должности истек (суд не смог рассмотреть его продление в отведенные сроки) и Офис генпрокурора подал новое ходатайство.
- 13 июля правоохранители задержали Записоцкого с целью доставить в суд.
- Сторона обвинения указывала, что Записоцкий не является на заседания суда. Адвокат по делу УАФ Денис Бугай утверждал, что Записоцкий не уклонялся от суда. По его данным, он был вызван в военкомат, где прошел военно-врачебную комиссию.
- 14 июля суд арестовал Записоцкого на 60 суток.