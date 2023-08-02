Суд снова отстранил от должности Павелко

Суд отстранил от должности подозреваемого в хищении средств президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Решение вынес 2 августа Шевченковский районный суд Львова. Павелко отстранен на 2 месяца (до 2 октября 2023 года).

Полный текст решения суда будет объявлен 8 августа.

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Как уточнил УП источник, процесс по рассмотрению ходатайства прокуроров об отстранении длился 28 дней.

На прошлой неделе решение об отстранении от должности суд также вынес в отношении другого фигуранта этого дела - генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого.

Оба подозреваемых находятся в СИЗО.

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