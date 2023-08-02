Объявлен состав матча звезд с Шевченко и Зинченко в поддержку Украины

United24 объявил состав благотворительного матча Game4Ukraine в поддержку Украины, в котором во главе с Андреем Шевченко и Александром Зинченко сыграют звезды футбола, кино и музыки.

Источник: релиз United24, предоставленный "Украинской правде"

Детали: Матч состоится 5 августа на домашней арене "Челси" Stamford Bridge.

Команда Шевченко (в форме синего цвета) будет играть под руководством тренера женской команды "Челси" Эммы Хейз.

Тренером сборной Зинченко (желтого цвета) будет легенда "Арсенала" Арсен Венгер.

Состав команды Шевченко:

голкиперы Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд и Карло Кудичини;

защитники Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо и Уильям Галлас;

полузащитники Кларенс Зеедорф, Микаэль Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клер Раферти и Джо Коул;

нападающие - капитан Андрей Шевченко, его партнер по нападению в "Динамо" и сборной Сергей Ребров, Самуэль Это'о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони и Джимми Флойд Гассельбайнк.

Состав команды Зинченко:

голкиперы Йенс Леманн, Дэвид Джеймс;

защитники Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Уэс Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон Арне Риисе, Гаэль Клиши;

полузащитники капитан Александр Зинченко, Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки;

нападающие Евгений Левченко и Якубу Аегбени.

К профессиональным футболистам присоединятся селебрити: звезды сериала "Тед Лассо" Тохиб Джимо и Фил Данстер, британский комик Рассел Говард, актеры Арчи Рено, Гиро Файнс-Тиффин и Ральф Литтл, а также музыканты Джеймс Артур, Том Греннан и Челси Граймс, телеведущий Роман Кемпф.

Трансляцию игры покажут в марафоне "Единые новости", комментировать будут Роман Бебех и Виктор Вацко.