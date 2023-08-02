Объявлен состав матча звезд с Шевченко и Зинченко в поддержку Украины

United24 объявил состав благотворительного матча Game4Ukraine в поддержку Украины, в котором во главе с Андреем Шевченко и Александром Зинченко сыграют звезды футбола, кино и музыки.

Источник: релиз United24, предоставленный "Украинской правде"

Детали: Матч состоится 5 августа на домашней арене "Челси" Stamford Bridge.

Команда Шевченко (в форме синего цвета) будет играть под руководством тренера женской команды "Челси" Эммы Хейз.

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Тренером сборной Зинченко (желтого цвета) будет легенда "Арсенала" Арсен Венгер.

Состав команды Шевченко:

голкиперы Дида, Петр Чех, Жулио Сезар, Карли Телфорд и Карло Кудичини;

защитники Фабио Каннаваро, Жерар Пике, Кристиан Пануччи, Массимо Оддо и Уильям Галлас;

полузащитники Кларенс Зеедорф, Микаэль Эсьен, Клод Макелеле, Михаил Мудрик, Сержиньо, Клер Раферти и Джо Коул;

нападающие - капитан Андрей Шевченко, его партнер по нападению в "Динамо" и сборной Сергей Ребров, Самуэль Это'о, Джанфранко Дзола, Джермейн Дефо, Шота Арвеладзе, Лука Тони и Джимми Флойд Гассельбайнк.

Состав команды Зинченко:

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голкиперы Йенс Леманн, Дэвид Джеймс;

защитники Бакари Санья, Олег Лужный, Антонио Валенсия, Дарио Срна, Пер Мертезакер, Микаэль Сильвестр, Уэс Морган, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Йон Арне Риисе, Гаэль Клиши;

полузащитники капитан Александр Зинченко, Робер Пирес, Джек Уилшир, Чарли Адам, Марк Нобл, Евгений Коноплянка, Кэти Чепмен, Джессика Уртадо, Рэйчел Енки;

нападающие Евгений Левченко и Якубу Аегбени.

К профессиональным футболистам присоединятся селебрити: звезды сериала "Тед Лассо" Тохиб Джимо и Фил Данстер, британский комик Рассел Говард, актеры Арчи Рено, Гиро Файнс-Тиффин и Ральф Литтл, а также музыканты Джеймс Артур, Том Греннан и Челси Граймс, телеведущий Роман Кемпф.

Трансляцию игры покажут в марафоне "Единые новости", комментировать будут Роман Бебех и Виктор Вацко.