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Из Беларуси улетели 10 вертолетов и 9 истребителей РФ – Гаюн

Роман ПетренкоСуббота, 5 августа 2023, 15:38
Из Беларуси улетели 10 вертолетов и 9 истребителей РФ – Гаюн
фото: беларускі гаюн

Днем 5 августа из Беларуси вылетели 9 истребителей ВКС РФ, ранее оттуда улетели еще 10 российских вертолетов, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Источник: "Беларускі Гаюн"

Детали: По данным активистов, вертолёты полетели в восточном/юго-восточном направлении и позднее пересекли границу с Россией.

Они отмечают, что большая часть вертолетов провела в Беларуси 209 дней (с 8 января). Позднее все 10 вертолётов приземлились на аэродроме "Сеща" (Брянская область).

"Беларускі Гаюн" посчитал, что в Беларуси раньше было минимум 11 вертолетов ВКС РФ, вероятно, остался один.

Позже группа сообщила, что из "союзного государства" в Россию улетели еще 9 истребителей.

Уточняется, что в районе 13:30 с аэродрома "Барановичи" взлетело 9 истребителей Су-34 и Су-30СМ ВКС РФ.

Они уже пересекли границу в Россию. Большинство их них тоже были в Беларуси с января.

Темы: БеларусьРосcиявойна
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