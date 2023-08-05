Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Із Білорусі вилетіли 10 вертольотів і 9 винищувачів РФ – Гаюн

Роман ПетренкоСубота, 5 серпня 2023, 15:38
Із Білорусі вилетіли 10 вертольотів і 9 винищувачів РФ – Гаюн
фото: беларускі гаюн

Вдень 5 серпня з Білорусі вилетіли 9 винищувачів ПКС РФ, раніше звідти відлетіли ще 10 російських вертольотів, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Деталі: За даними активістів, гелікоптери полетіли у східному/південно-східному напрямку і пізніше перетнули кордон із Росією.

Вони зазначають, що більша частина вертольотів провела в Білорусі 209 днів (з 8 січня). Пізніше всі 10 вертольотів приземлилися на аеродромі "Сеща" (Брянська область).

Реклама:

"Беларускі Гаюн" порахував, що в Білорусі раніше було щонайменше 11 вертольотів ВКС РФ, імовірно, залишився один.

Пізніше група повідомила, що із "союзної держави" в Росію полетіли ще 9 винищувачів.

Уточнюється, що о 13:30 з аеродрому "Барановичі" злетіло 9 винищувачів Су-34 і Су-30СМ ВКС РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Вони вже перетнули кордон до Росії. Більшість із них теж були в Білорусі з січня.

Теми: БілорусьРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд визнав винним Герасимова у недекларуванні будинку в Іспанії, але не покарав

фотоКолишній поліцейський організував масштабний наркотрафік на Київщині - СБУ

Росіяни безуспішно йдуть у наступ на 5 напрямках, атаки біля Урожайного захлинаються – Генштаб

фотоПоблизу Японії пройшли 11 військових кораблів Китаю та Росії

фотоХарлан: "Росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться!"

Корупція в "Укрспецекспорті": стосовно Саламатіна буде спецрозслідування

Усі новини...
Розвідка Британії: Підбитий "Оленегорский горняк" став найбільшим пошкодженим судном РФ після "Москви"
Малюк порадив росіянам, як їм уникнути вибухів кораблів
ДБР затримало начальника одного з військкоматів Києва: підробка документів для ухилянтів
Данілов: Серпень став особливо вдалим для полювання українських дронів. Далі – більше!
Останні новини
22:47
фотоНемов кадри із "Зоряних війн": військові показали знімки нічних штурмів під час зорепаду Персеїди
22:21
Туреччина попередила Росію щодо ескалації судноплавства в Чорному морі
22:00
Лукашенко визнав, що частина військ РФ вдерлася в Україну з Білорусі
21:58
Економічні новини 17 серпня: Alibaba – спонсор війни, підвищення тарифів на електроенергію не досягло мети
21:27
Учетверте за день в Україні оголошено тривогу через зліт МіГа
21:22
Фонд держмайна виставив на приватизацію спиртзавод на Львівщині за 30 мільйонів
21:19
Суд визнав винним Герасимова у недекларуванні будинку в Іспанії, але не покарав
21:01
Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів двох країн
20:45
Фільм "Барбі" уже зібрав в українському прокаті понад 110 мільйонів
20:23
фотоКолишній поліцейський організував масштабний наркотрафік на Київщині - СБУ
Усі новини...
Реклама: