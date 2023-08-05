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Із Білорусі вилетіли 10 вертольотів і 9 винищувачів РФ – Гаюн

Роман ПетренкоСубота, 5 серпня 2023, 15:38
Із Білорусі вилетіли 10 вертольотів і 9 винищувачів РФ – Гаюн
фото: беларускі гаюн

Вдень 5 серпня з Білорусі вилетіли 9 винищувачів ПКС РФ, раніше звідти відлетіли ще 10 російських вертольотів, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Деталі: За даними активістів, гелікоптери полетіли у східному/південно-східному напрямку і пізніше перетнули кордон із Росією.

Вони зазначають, що більша частина вертольотів провела в Білорусі 209 днів (з 8 січня). Пізніше всі 10 вертольотів приземлилися на аеродромі "Сеща" (Брянська область).

"Беларускі Гаюн" порахував, що в Білорусі раніше було щонайменше 11 вертольотів ВКС РФ, імовірно, залишився один.

Пізніше група повідомила, що із "союзної держави" в Росію полетіли ще 9 винищувачів.

Уточнюється, що о 13:30 з аеродрому "Барановичі" злетіло 9 винищувачів Су-34 і Су-30СМ ВКС РФ.

Вони вже перетнули кордон до Росії. Більшість із них теж були в Білорусі з січня.

Теми: БілорусьРосіявійна
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