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Данилов: Август стал особенно удачным для охоты украинских дронов. Дальше – больше!

Валентина РоманенкоСуббота, 5 августа 2023, 14:55
Данилов: Август стал особенно удачным для охоты украинских дронов. Дальше – больше!
Алексей Данилов. фото СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что российские цели – это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом рынке.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "С каждым новым боевым заданием украинские боевые БПЛА и морские дроны становятся все более точными, операторы – более опытными, боевые слаждения – более эффективными, а производители получают возможности совершенствовать тактико-технические характеристики.

Август стал особенно удачным для украинских охотников. Далее – расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь.

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Российские цели – это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения".

Детали: По мнению Данилова, украинский ВПК станет одним из основных мировых игроков, техника которого прошла уникальное боевое испытание.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В результате атаки морских беспилотников вечером 4 августа в Керченском проливе был поврежден российский танкер-химовоз "SIG". По данным источников, за этим стоит СБУ и ВМС Украины.
  • Служба безопасности провела также спецоперацию в бухте Новороссийска, надводный дрон повредил крупный десантный корабль "Оленегорский горняк".
  • Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал недавние атаки надводными дронами на корабле РФ и посоветовал им покинуть территориальные воды Украины во избежание последующих взрывов.
  • Президент Владимир Зеленский заслушал доклад Малюка о спецоперации ведомства в бухте Новороссийска и повреждении российского десантного корабля "Оленегорский горняк" и поблагодарил СБУ.

Темы: беспилотникивойнаДанилов
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