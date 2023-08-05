Данилов: Август стал особенно удачным для охоты украинских дронов. Дальше – больше!
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что российские цели – это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом рынке.
Источник: Данилов в Twitter
Прямая речь: "С каждым новым боевым заданием украинские боевые БПЛА и морские дроны становятся все более точными, операторы – более опытными, боевые слаждения – более эффективными, а производители получают возможности совершенствовать тактико-технические характеристики.
Август стал особенно удачным для украинских охотников. Далее – расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь.
Российские цели – это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения".
Детали: По мнению Данилова, украинский ВПК станет одним из основных мировых игроков, техника которого прошла уникальное боевое испытание.
Предыстория:
- В результате атаки морских беспилотников вечером 4 августа в Керченском проливе был поврежден российский танкер-химовоз "SIG". По данным источников, за этим стоит СБУ и ВМС Украины.
- Служба безопасности провела также спецоперацию в бухте Новороссийска, надводный дрон повредил крупный десантный корабль "Оленегорский горняк".
- Глава СБУ Василий Малюк прокомментировал недавние атаки надводными дронами на корабле РФ и посоветовал им покинуть территориальные воды Украины во избежание последующих взрывов.
- Президент Владимир Зеленский заслушал доклад Малюка о спецоперации ведомства в бухте Новороссийска и повреждении российского десантного корабля "Оленегорский горняк" и поблагодарил СБУ.