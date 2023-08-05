Данилов: Август стал особенно удачным для охоты украинских дронов. Дальше – больше!

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что российские цели – это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом рынке.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь: "С каждым новым боевым заданием украинские боевые БПЛА и морские дроны становятся все более точными, операторы – более опытными, боевые слаждения – более эффективными, а производители получают возможности совершенствовать тактико-технические характеристики.

Август стал особенно удачным для украинских охотников. Далее – расширение масштабов, дальности боевой работы, уровня и тяжести российских потерь.

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Российские цели – это лучший полигон для украинского оружия и его рекламы на мировом уровне вооружения".

Детали: По мнению Данилова, украинский ВПК станет одним из основных мировых игроков, техника которого прошла уникальное боевое испытание.

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