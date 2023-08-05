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Задержан начальник одного из военкоматов Киева: подделка документов для уклонистов

Валентина РоманенкоСуббота, 5 августа 2023, 14:16
Задержан начальник одного из военкоматов Киева: подделка документов для уклонистов
фото ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали начальника киевского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Источник: пресс-служба ГБР и Офиса генпрокурора

Детали: Отмечается, что задержанный был сообщником начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, разоблаченного на масштабной коррупционной схеме переправки за границу граждан призывного возраста 3 августа 2023 года.

По разработанной организаторами схеме мужчинам оформлялся пакет фиктивных документов о якобы непригодности к военной службе. Стоимость услуги составила 10 тысяч долларов.

Сотрудники ГБР задокументировали получение сообщниками денег от нескольких военнообязанных.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 9 лет.

Отдельно сообщается, что в настоящее время к начальнику одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации, была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога почти в два миллиона гривен.

Подано ходатайство по избранию меры пресечения в отношении начальника киевского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Продолжается досудебное следствие. Устанавливаются другие факты и лица, возможно причастные к совершению уголовных правонарушений.

 
фото огп

Темы: Военное положениекоррупцияГБР
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