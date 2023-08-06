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Зеленский: Если есть отечественные системы ПВО и ПВО партнеров, "Кинжалы" Москве не помогут

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 августа 2023, 18:18
Зеленский: Если есть отечественные системы ПВО и ПВО партнеров, Кинжалы Москве не помогут
Владимир Зеленский 6 августа, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина уничтожила культ российских гиперзвуковых ракет "Кинжал", которыми РФ долго пыталась запугивать не только Украину, но и Европу и весь мир.

Источник: Зеленский во время мероприятий по случаю Дня Воздушных сил ВСУ, сообщает сайт президента

Прямая речь: "Этот культ уничтожен навсегда. Наши воины со всей очевидностью доказали: если у защитников жизни есть казацкий характер, есть наши отечественные системы ПВО, есть ПВО наших партнеров, то у террористов нет ни единого шанса. Никакие "Кинжалы" Москве не помогут".

Детали: Как рассказал президент, за время полномасштабной войны украинские летчики совершили более 14 тыс. боевых вылетов, воины Воздушных сил сбили более 3,5 тыс. самолетов, вертолетов и ракет оккупантов и еще более 2 тыс. вражеских ударных дронов.

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Президент вручил воинам Воздушных сил государственные награды.

В частности, он передал ордена "Золотая Звезда" родным летчиков – полковника Михаила Матюшенко и майора Юрия Красильникова, которые удостоены звания Героя Украины посмертно.

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26 июня 2022 года их экипаж как наиболее опытный, несмотря на сложные условия и обстрелы, выполнил опасную задачу по уничтожению вражеского зенитно-ракетного комплекса "Панцирь" на острове Змеиный. Военные справились с задачей, но их самолет был поражен вражескими средствами ПВО и упал в акватории Черного моря вблизи Змеиного.

Зеленский также вручил "Золотую Звезду" Героя Украины начальнику штаба - заместителю командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанту Вячеславу Шамко. С начала вооруженной агрессии РФ он принимал непосредственное участие в организации противовоздушной обороны, в частности городов Киева, Одессы, Львова, Днепра и др.

Высшую государственную награду из рук президента получил и подполковник Ростислав Лазаренко, который с начала полномасштабного вторжения России совершил более 360 боевых вылетов, лично уничтожил более 100 единиц вражеской техники (танки, бронированные машины, автотранспортные средства, автоцистерны горюче-смазочных материалов).

Кроме того, президент наградил воинов ВС ВСУ орденами Богдана Хмельницкого I, II и III степеней, орденами "За мужество" II и III степеней, орденами Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу" III степени.

В День Воздушных сил ВСУ Зеленский также осмотрел современные образцы оружия и военной техники, которые находятся на вооружении украинских защитников неба, пообщался с воинами, а также принял участие в погашении почтового набора "Истребители зла".

Также президент заслушал доклад о работе и возможностях комплексов Patriot и IRIS-T, которые Украина получила от партнеров.

Что предшествовало: 22 июля нардеп от "Слуги народа", замглавы комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что Украина разработала и тестирует собственные системы противовоздушной обороны.

Темы: ЗеленскийПВОВоздушные силы ВСУ
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