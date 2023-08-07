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Военные США отреагировали на китайские и российские суда возле Аляски

"Украинская правда"Понедельник, 7 августа 2023, 05:50
Военные США отреагировали на китайские и российские суда возле Аляски
военные корабли Китая, иллюстративное фото: Defense Express

Американские военные развернули силы для наблюдения за 11 российскими и китайскими кораблями у побережья Аляски.

Источник: представитель Северного командования США в интервью, цитирует CNN

Детали: По его словам, на прошлой неделе у побережья Аляски работал российско-китайский военно-морской патруль, состоящий из нескольких кораблей, это была демонстрация силы, которая вызвала военную реакцию США, но не представляла угрозы для США или Канады.

Северное Командование Вооруженных сил США и Командование воздушно-космической обороны Северной Америки развернули самолеты и корабли для наблюдения за российским и китайским патрулем, который находился в международных водах, добавил представитель.

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Сенаторы-республиканцы от Аляски Дэн Салливан и Лиза Мурковски заявили в субботу, что в общей сложности 11 российских и китайских кораблей действовали вблизи Алеутских островов.

В ответ их встретили четыре эсминца ВМС США.

Мурковски сообщила, что она и Салливан уже несколько дней находятся в "тесном контакте с руководством командования Аляски и получили подробные засекреченные материалы об иностранных судах, которые проходят транзитом через американские воды на Алеутах".

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Представитель посольства Китая Лю Пэнгю сообщил, что "в соответствии с ежегодным планом сотрудничества между китайскими и российскими военными, военные корабли двух стран недавно провели совместное морское патрулирование в соответствующих водах в западной и северной частях Тихого океана. Эти действия не направлены против какой-либо третьей стороны и не имеют ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией".

Салливан напомнил, что китайские и российские суда подошли так же близко к Аляске прошлым летом и были встречены кораблем Береговой охраны США, который в то время осуществлял обычное патрулирование - "прохладная" реакция, добавил сенатор, которая заставила его потребовать от высшего военного руководства быть готовыми к более решительному ответу в будущем.

"По этой причине я был рад увидеть, что последнее патрулирование было встречено четырьмя эсминцами ВМС США, это посылает мощный сигнал (президенту Китая) Си Цзиньпину и (президенту России Владимиру) Путину о том, что Соединенные Штаты без колебаний будут защищать и отстаивать наши жизненно важные национальные интересы на Аляске", - сказал Салливан.

Напомним: Россия и Китай значительно усилили свое оборонное и экономическое партнерство после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, согласно июльскому отчету американской разведки, страны неоднократно обещали укреплять свои военные связи.

Темы: СШАРосcияКитай
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