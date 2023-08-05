8 украинских пилотов готовы учиться на F-16 – СМИ

Определена первая группа украинских пилотов, которые примут участие в обучении на американских истребителях F-16. В нее вошли 8 летчиков.

Источник: издание Politico со ссылкой на анонимные источники

Детали: По информации Politico, 8 украинских пилотов, которые свободно владеют английским языком, готовы начать обучение на истребителях F-16.

Сообщается, что обучение начнутся после того, как европейские страны разработают официальный план подготовки и утвердят его в США.

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Точные сроки начала тренировок остаются неизвестными, пишет издание.

Один из источников Politico также сообщил, что 20 пилотов, которые немного говорят на английском, в августе могут начать прохождение языковых курсов в Великобритании.

Издание отмечает, что для потенциального участия в учебной программе отобрали 32 украинских пилотов. Этого количества достаточно для формирования двух эскадрилий.

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Украинские власти пообещали, что будут использовать F-16 только для выполнения задач в пределах Украины и американские истребители не будут атаковать цели на территории РФ, добавляет Politico.

Напомним: В Воздушных силах ВСУ подтвердили, что в конце августа должно стартовать обучение украинских летчиков на многоцелевых истребителях F-16.