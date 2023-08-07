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Армия РФ атаковала Днепропетровщину ракетой и беспилотником, дрон сбили

Ольга Глущенко, Елена РощинаПонедельник, 7 августа 2023, 07:36
Армия РФ атаковала Днепропетровщину ракетой и беспилотником, дрон сбили
обломки российской ракеты, фото Лысака

Ночью россияне ударили ракетой по Синельниковскому району Днепропетровской области, возник пожар.

Источник: глава областной военной администрации Сергей Лысак

Прямая речь: "Этой ночью враг ударил по области ракетой. Взрыв прогремел в Синельниковском районе.

Возник пожар, который спасатели уже потушили. Другие последствия атаки выясняются".

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Детали: Лысак уточнил, что на месте прилета обошлось без погибших и пострадавших.

На утро 7 августа российская армия обстреляла Мировскую громаду в Никопольском районе. Туда прилетели снаряды тяжелой артиллерии.

Позже, в 09:29, Лысак сообщил о сбитом над Днепропетровской областью беспилотнике: “Еще минус один БпЛА врага. И снова щитом закрыли регион защитники из ПВК "Восток". Какую именно "птичку" агрессора приземлили – уточняют”.

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Темы: Днепропетровская областьракетный ударбеспилотникивойна
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