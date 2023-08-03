Враг атаковал два района Днепропетровщины, попал в учебные заведения

Ночью враг ударил по двум громадам Днепропетровщины, повреждены образовательные учреждения, линия электропередач, частные дома.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Сразу два района Днепропетровщины терроризировал ночью враг. Никопольский и Синельниковский".

Детали: В Никопольском – дважды целился по Червоногригорьевской громаде. Применял тяжелую артиллерию, выпустил более полутора десятков снарядов.

В результате обстрелов повреждены 4 частных дома. Задело и сети одного из транспортных предприятий и линии электропередач. А еще – одну из школ. В ней выбиты окна и изуродовало стены.

По образовательному учреждению агрессор ударил и в Покровской громаде Синельниковского района. Оно частично разрушено.

Лысак добавил, что местные жители не пострадали.