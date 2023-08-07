Россия терроризирует Никополь – погиб мужчина, еще один пострадал

7 августа город Никополь в Днепропетровской области подвергается интенсивным обстрелам, в результате которых один человек погиб и еще один пострадал.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "С самого утра агрессор терроризирует Никополь. Бьет по городу из тяжелой артиллерии. К сожалению, вражеские атаки в очередной раз закончились трагедией. Погиб 36-летний мужчина… Еще один житель города пострадал. Ему 68 лет. Состояние удовлетворительное, поэтому будет лечиться дома".

Никополь снова под обстрелами Фото главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram

Детали: Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, авто. Разбиты газопровод и линии электропередач, добавил Лысак.