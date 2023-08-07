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Россияне увеличили обстрелы востока, горячее всего на Купянском направлении - Маляр

Станислав ПогориловПонедельник, 7 августа 2023, 09:31
Россияне увеличили обстрелы востока, горячее всего на Купянском направлении - Маляр
Фото: Getty Images

Российские захватчики увеличили обстрелы на востоке Украины на прошлой неделе, самым горячим направлением остается Купянское, где враг пытается вернуть утраченные позиции.

Источник: заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр во время включения с Military Media Center

Прямая речь Маляр: "Собственно, всю прошлую неделю восток был эпицентром боевых действий. На Купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. И враг пытался там вернуть утраченные еще осенью прошлого года позиции".

Детали: По ее словам, на прошлой неделе россияне обстреляли восток более 9 тысяч раз. "Почти полмиллиона боеприпасов враг потратил на востоке только на прошлой неделе. В таком сплошном артиллерийском огне наши бойцы продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении", - подчеркнула заместитель министра обороны.

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Также Маляр добавила, что оккупанты хотят отвоевать утраченные на Харьковщине позиции. "И у них такой план, они хотят на Харьковщине возвращать те территории, которые потеряли после того, как мы их освободили", - отметила она.

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Темы: войнаВостокУкраинаРосcия
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