Россияне обстреляли Запорожскую область боеприпасами с химическим веществом
Понедельник, 7 августа 2023, 15:49
В районе Новоданиловки Запорожской области оккупанты совершили два артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, которые содержат химическое вещество, предположительно хлорпикрин.
Источник: сообщение командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram
Прямая речь: "Враг, в нарушение всех Конвенций, продолжает использовать химические боеприпасы.
За прошедшие сутки (6 августа - ред.) противник в районе н.п. Новоданиловка совершил 2 артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество (предположительно хлорпикрин). В результате этого обстрела люди не пострадали".
Предыстория:
- В ночь на 7 августа в результате удара россиян по жилому дому в Херсоне один человек погиб и еще 12 получили ранения.