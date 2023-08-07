Россияне обстреляли Запорожскую область боеприпасами с химическим веществом

В районе Новоданиловки Запорожской области оккупанты совершили два артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, которые содержат химическое вещество, предположительно хлорпикрин.

Источник: сообщение командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram

Прямая речь: "Враг, в нарушение всех Конвенций, продолжает использовать химические боеприпасы.

За прошедшие сутки (6 августа - ред.) противник в районе н.п. Новоданиловка совершил 2 артиллерийских обстрела из РСЗО боеприпасами, содержащими химическое вещество (предположительно хлорпикрин). В результате этого обстрела люди не пострадали".

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Скриншот з Deepstatemap

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