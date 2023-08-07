Спецназовцы ГУР продвигаются на Херсонщине − разведка
Понедельник, 7 августа 2023, 10:46
Спецназовцы ГУР МО Украины проводят успешные операции на левобережье Херсонской области, продвигаясь вперед.
Источник: Главное управление разведки Минобороны в Telegram
Дословно разведка: "Бойцы подразделения специального назначения ГУР МОУ, батальона "Шаман", продвигаются вглубь оккупированных территорий и продолжают наносить потери врагу".
Детали: Отмечается, что бойцы уничтожили одно из подразделений российских "ракетных войск специального назначения".
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Когда и где именно это произошло, разведка не сообщает.
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