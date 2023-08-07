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Спецназовцы ГУР продвигаются на Херсонщине − разведка

Ирина БалачукПонедельник, 7 августа 2023, 10:46
Спецназовцы ГУР продвигаются на Херсонщине − разведка
Фото ГУР. Колаж УП

Спецназовцы ГУР МО Украины проводят успешные операции на левобережье Херсонской области, продвигаясь вперед.

Источник: Главное управление разведки Минобороны в Telegram

Дословно разведка: "Бойцы подразделения специального назначения ГУР МОУ, батальона "Шаман", продвигаются вглубь оккупированных территорий и продолжают наносить потери врагу".

Детали: Отмечается, что бойцы уничтожили одно из подразделений российских "ракетных войск специального назначения". 

 
фото ГУР

Когда и где именно это произошло, разведка не сообщает.

Темы: Херсонская областьразведкаконтрнаступление
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