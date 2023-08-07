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Пограничники рассказали, на каких участках враг засылает больше всего ДРГ

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 августа 2023, 12:54
Пограничники рассказали, на каких участках враг засылает больше всего ДРГ
иллюстративное фото ГПСУ

Государственная пограничная служба сейчас не фиксирует вражеских ДРГ на границе с Беларусью, однако они есть на границах с РФ в Сумской и Черниговской областях.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Мы видим, что враг пытается использовать диверсионно-разведывательные группы особенно на границе со страной-агрессором непосредственно. Если говорить о границе с Беларусью, на этом направлении ДРГ противника мы не фиксируем, а вот по границе с Россией, к сожалению, враг пытается использовать такие группы, особенно по Сумской области.

Также фиксировались попытки использования ДРГ на Черниговщине, когда они заходят на территорию Украины, в первую очередь, конечно, для того, чтобы выявить позиции Сил обороны Украины, но также и для проведения различных атак, которые направлены, к сожалению, в том числе и на мирных людей.

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Это в дополнение к тем обстрелам, которые ежедневно враг на этом направлении осуществляет по территории Украины".

Детали: Демченко добавил, что с начала августа пограничные наряды зафиксировали около 500 обстрелов Украины, которые враг осуществляет со своей территории, используя различное вооружение.

Темы: диверсантыПограничная служба
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