Пограничники рассказали, на каких участках враг засылает больше всего ДРГ

Государственная пограничная служба сейчас не фиксирует вражеских ДРГ на границе с Беларусью, однако они есть на границах с РФ в Сумской и Черниговской областях.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Мы видим, что враг пытается использовать диверсионно-разведывательные группы особенно на границе со страной-агрессором непосредственно. Если говорить о границе с Беларусью, на этом направлении ДРГ противника мы не фиксируем, а вот по границе с Россией, к сожалению, враг пытается использовать такие группы, особенно по Сумской области.

Также фиксировались попытки использования ДРГ на Черниговщине, когда они заходят на территорию Украины, в первую очередь, конечно, для того, чтобы выявить позиции Сил обороны Украины, но также и для проведения различных атак, которые направлены, к сожалению, в том числе и на мирных людей.

Это в дополнение к тем обстрелам, которые ежедневно враг на этом направлении осуществляет по территории Украины".

Детали: Демченко добавил, что с начала августа пограничные наряды зафиксировали около 500 обстрелов Украины, которые враг осуществляет со своей территории, используя различное вооружение.