Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За убийство в центре Киева 9 лет тюрьмы получил иностранец из санкционного списка СНБО

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 августа 2023, 13:32
За убийство в центре Киева 9 лет тюрьмы получил иностранец из санкционного списка СНБО
иллюстративное фото Unsplash

За убийство в центре столицы к 9 годам тюрьмы приговорили иностранца, который находится под санкциями СНБО.

Источник: Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "За поддержание публичного обвинения Шевченковской окружной прокуратурой города Киева гражданин Республики Казахстан осужден за умышленное убийство.

Ему назначено наказание - 9 лет лишения свободы".

Реклама:

Детали: По данным источника УП, речь идет о 42-летнем Нажмудине Газиеве.

Преступление произошло 26 октября 2020 года возле ресторана на улице Златоустовской в Шевченковском районе Киева.

Прокурор в суде доказал, что обвиняемый, находясь в помещении ресторана в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с потерпевшим.

ВИДЕО ДНЯ

Между мужчинами началась драка, во время которой обвиняемый нанес потерпевшему ножом не менее четырех ударов в участки тела, где расположены жизненно важные магистральные артерии.

В результате полученных ранений 31-летний мужчина погиб. Нападавший с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан правоохранителями.

Кроме того, в отношении обвиняемого в 2021 году решением СНБО применены ограничительные меры (санкции) как к лицу, находящемуся в списке криминальных авторитетов.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

Темы: Киевубийствопрокуратурасанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
Киев
На "Родину-мать" установили трезубец
По Украине распространялась воздушная тревога из-за ракет
На "Родину-мать" начали устанавливать трезубец
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: