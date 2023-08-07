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За убийство в центре Киева 9 лет тюрьмы получил иностранец из санкционного списка СНБО

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 августа 2023, 13:32
За убийство в центре Киева 9 лет тюрьмы получил иностранец из санкционного списка СНБО
иллюстративное фото Unsplash

За убийство в центре столицы к 9 годам тюрьмы приговорили иностранца, который находится под санкциями СНБО.

Источник: Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "За поддержание публичного обвинения Шевченковской окружной прокуратурой города Киева гражданин Республики Казахстан осужден за умышленное убийство.

Ему назначено наказание - 9 лет лишения свободы".

Детали: По данным источника УП, речь идет о 42-летнем Нажмудине Газиеве.

Преступление произошло 26 октября 2020 года возле ресторана на улице Златоустовской в Шевченковском районе Киева.

Прокурор в суде доказал, что обвиняемый, находясь в помещении ресторана в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с потерпевшим.

Между мужчинами началась драка, во время которой обвиняемый нанес потерпевшему ножом не менее четырех ударов в участки тела, где расположены жизненно важные магистральные артерии.

В результате полученных ранений 31-летний мужчина погиб. Нападавший с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан правоохранителями.

Кроме того, в отношении обвиняемого в 2021 году решением СНБО применены ограничительные меры (санкции) как к лицу, находящемуся в списке криминальных авторитетов.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться под стражей.

Темы: Киевубийствопрокуратурасанкции
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