Администрация Байдена готовит запрос на дополнительное финансирование для Украины – CNN

Администрация президента США Джо Байдена работает над запросом о дополнительном финансировании Украины, который, вероятно, будет готов для рассмотрения Конгрессом этой осенью.

Источник: начальник отдела закупок армии Даг Буш, цитирует CNN

Детали: По словам Буша, администрация (Байдена – ред.) "работает над пакетом для рассмотрения Конгрессом этой осенью".

Он добавил, что детали еще должны быть определены Административно-бюджетным управлением.

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"Но я думаю, что мы будем иметь очень сильные аргументы и, надеюсь, получим поддержку Конгресса о продлении финансирования - в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины", – сказал Буш.

Что предшествовало: Сообщалось, что Вашингтон намерен объявить о выделении $200 млн новой военной помощи Украине уже во вторник, 8 августа.

Напомним:

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