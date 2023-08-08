Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Администрация Байдена готовит запрос на дополнительное финансирование для Украины – CNN

Ольга ГлущенкоВторник, 8 августа 2023, 05:32
Администрация Байдена готовит запрос на дополнительное финансирование для Украины – CNN
флаги США, фото: Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена работает над запросом о дополнительном финансировании Украины, который, вероятно, будет готов для рассмотрения Конгрессом этой осенью.

Источник: начальник отдела закупок армии Даг Буш, цитирует CNN

Детали: По словам Буша, администрация (Байдена – ред.) "работает над пакетом для рассмотрения Конгрессом этой осенью".

Он добавил, что детали еще должны быть определены Административно-бюджетным управлением.

Реклама:

"Но я думаю, что мы будем иметь очень сильные аргументы и, надеюсь, получим поддержку Конгресса о продлении финансирования - в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины", – сказал Буш.

Что предшествовало: Сообщалось, что Вашингтон намерен объявить о выделении $200 млн новой военной помощи Украине уже во вторник, 8 августа.

Напомним: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.
  • Помощь содержит в частности дополнительные боеприпасы для систем Patriot и NASAMS и комплексов HIMARS, зенитные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin, 32 бронетранспортера Stryker, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, а также 120-мм и 60-мм минометные мины.
  • Кроме того, в пакете американской военной помощи – ракеты TOW, беспилотные авиационные комплексы Hornet, авиационные ракеты Hydra-70, "тактические аэронавигационные системы", подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам, приборы ночного видения и тепловизионные системы, а также запчасти и учебные боеприпасы.
  • Общая сумма военной помощи США Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уже составляет более 43,7 миллиарда долларов.
  • Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов Соединенные Штаты объявили 7 июля. В его состав впервые вошли кассетные боеприпасы.

Темы: СШАБайденпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
США
Россия и Китай продолжают искать пути для военного взаимодействия – Пентагон
США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн – Reuters
В США рассказали о сотрудничестве с МУС и Украиной в расследовании военных преступлений
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: