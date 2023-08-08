Администрация Байдена готовит запрос на дополнительное финансирование для Украины – CNN
Администрация президента США Джо Байдена работает над запросом о дополнительном финансировании Украины, который, вероятно, будет готов для рассмотрения Конгрессом этой осенью.
Источник: начальник отдела закупок армии Даг Буш, цитирует CNN
Детали: По словам Буша, администрация (Байдена – ред.) "работает над пакетом для рассмотрения Конгрессом этой осенью".
Он добавил, что детали еще должны быть определены Административно-бюджетным управлением.
"Но я думаю, что мы будем иметь очень сильные аргументы и, надеюсь, получим поддержку Конгресса о продлении финансирования - в частности, для увеличения производства боеприпасов и закупок боеприпасов для поддержки Украины", – сказал Буш.
Что предшествовало: Сообщалось, что Вашингтон намерен объявить о выделении $200 млн новой военной помощи Украине уже во вторник, 8 августа.
Напомним:
- Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на 400 миллионов долларов.
- Помощь содержит в частности дополнительные боеприпасы для систем Patriot и NASAMS и комплексов HIMARS, зенитные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin, 32 бронетранспортера Stryker, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, а также 120-мм и 60-мм минометные мины.
- Кроме того, в пакете американской военной помощи – ракеты TOW, беспилотные авиационные комплексы Hornet, авиационные ракеты Hydra-70, "тактические аэронавигационные системы", подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам, приборы ночного видения и тепловизионные системы, а также запчасти и учебные боеприпасы.
- Общая сумма военной помощи США Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года уже составляет более 43,7 миллиарда долларов.
- Предыдущий пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов Соединенные Штаты объявили 7 июля. В его состав впервые вошли кассетные боеприпасы.