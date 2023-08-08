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Южная Корея отложила ослабление ограничений из-за вспышки COVID-19

Ольга ГлущенкоВторник, 8 августа 2023, 07:12
Южная Корея отложила ослабление ограничений из-за вспышки COVID-19
фото: Getty Images

Южная Корея заявила, что отложит свой план по ослаблению всех видов антивирусных ограничений и полного возвращения к допандемическому состоянию из-за недавнего всплеска инфицирования COVID-19.

Источник: представитель Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), цитирует Yonhap

Прямая речь: "Мы собирались объявить о планах снизить уровень заболеваемости COVID-19 до 4-го класса и отменить все требования по ношению масок в больницах в среду, но график был отложен".

"Мы должны усилить мониторинг, поскольку количество новых ежедневных случаев инфицирования растет уже шесть недель подряд".

"Мы разработаем новые графики после анализа эпидемической ситуации и ситуации с контролем над заболеваниями, а также после консультаций с экспертами".

Детали: Южная Корея сообщила, что за неделю с 1 по 7 августа в среднем ежедневно регистрировалось 50 388 новых случаев инфицирования, что на 10,7 процента больше, чем за предыдущую неделю, и это уже шестая неделя подряд, когда этот показатель растет.

В среду количество ежедневных заражений подскочило до более 60 000, превысив порог впервые за последние семь месяцев.

В KDCA заявили, что количество новых инфекций неуклонно растет с четвертой недели июня, и ожидают, что в середине августа ежедневный показатель вырастет до 76 000.

Темы: Южная КореяCovid-2019карантин
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