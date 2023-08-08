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Оккупанты устраивают провокации, чтобы обнаружить, кто помогает ВСУ − Маляр

Ирина БалачукВторник, 8 августа 2023, 13:18
Оккупанты устраивают провокации, чтобы обнаружить, кто помогает ВСУ − Маляр
Фото yamal-media.ru

Российские захватчики пытаются обнаружить граждан с проукраинской позицией на временно оккупированных территориях, поэтому устраивают провокации.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "Оккупанты продолжают осуществлять мероприятия, направленные на выявление проукраински настроенных граждан, которые сотрудничают с Силами обороны Украины. Для этого оккупанты совершают провокации".

Детали: По ее словам, в городе Каховка и других населенных пунктах Херсонской области россияне распространяли фейки об отводе оккупационных войск и проводили демонстрационные действия так называемого массового перемещения военной техники.

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В это же время вражеские агенты провоцировали людей на свободное высказывание и передавали информацию о них в оккупационные так называемые "правоохранительные органы".

Также оккупанты намеренно отключили абонентов от операторов российской мобильной связи и проводного Интернета, а затем пустили по улицам автомобили, оснащенные специальным электронным оборудованием, чтобы выявлять работу передатчиков информации.

Темы: РосcияоккупацияМинобороны
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