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Окупанти влаштовують провокації, щоб виявити, хто допомагає ЗСУ − Маляр

Ірина БалачукВівторок, 8 серпня 2023, 13:18
Окупанти влаштовують провокації, щоб виявити, хто допомагає ЗСУ − Маляр
Фото yamal-media.ru

Російські загарбники намагаються виявити громадян з проукраїнською позицією на тимчасово окупованих територіях, тому влаштовують провокації.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Окупанти продовжують здійснювати заходи, спрямовані на виявлення проукраїнськи налаштованих громадян, які співпрацюють із Силами оборони України. Для цього окупанти вчиняють провокації".

Деталі: За її словами, у місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області росіяни поширювали фейки про відведення окупаційних військ та проводили демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки.

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У цей же час ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до окупаційних так званих "правоохоронних органів".

Також окупанти навмисно відключили абонентів від операторів російського мобільного зв’язку й дротового Інтернету, а потім пустили вулицями автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням, щоб виявляти роботу передавачів інформації.

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Теми: РосіяокупаціяМіноборони
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