Генсек Совета Европы отреагировала на ракетный удар России по Покровску

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич осудила ракетный удар России по украинскому Покровску 7 августа.

Источник: Пейчинович-Бурич в Twitter, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Я самым решительным образом осуждаю российскую атаку на отель и квартиры в Покровске. Эти преступления не должны остаться безнаказанными".

Детали: По состоянию на 11:00 утра 8 августа количество раненых в результате ракетного удара в Покровске возросло до 88 человек, погибли 7 человек; по предварительной информации, под завалами людей нет.

Среди погибших есть заместитель начальника ГСЧС области, среди пострадавших - полицейские, спасатели и ребенок.