Перед вторым ударом по Покровску людей рассредоточили, чтобы уменьшить количество жертв
Людей, которые прибыли на место первого попадания ракеты в многоэтажку в Покровске, успели рассредоточить, так как поступила информация о вероятном повторном ударе России.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире Радио свобода
Прямая речь: "Да. Есть отработанный алгоритм - не выезжать на место (попадания - ред.), в зависимости в категории обстрела, выезжать через определенный промежуток времени, который измеряется в минутах. Но это (в Покровске - ред.) было попадание в жилой многоэтажный дом, где под завалами могли находиться люди. Поэтому сразу и следственно-оперативная группа, и ГСЧС, и работники военной администрации выехали на место для проведения спасательной операции.
Да. Мы имели возможность (после первого удара - ред.) получить дополнительный сигнал о большой вероятности повторного удара. Людей рассредоточили, эвакуировали, территорию оцепили".
Детали: По его словам, "в тот короткий промежуток времени удалось спасти большое количество людей". В частности, после первого попадания на место сразу пытались попасть представители прессы.
Он добавил, что основная категория пострадавших - работники служб, которые проводили осмотр места происшествия и спасательную операцию после первого удара.
Предыстория:
- Вечером российские войска нанесли ракетный удар по центру города Покровск Донецкой области.
- В результате ракетного удара по жилым домам погибли 7 человек, еще 67 получили ранения, из них - 29 сотрудников полиции, 7 спасателей и 2 детей.
- Первый удар россияне нанесли по гражданским, второй - по службам, которые приехали на место. По словам Кириленко, первый удар был в 19:15, второй - 19:52.