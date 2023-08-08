Перед вторым ударом по Покровску людей рассредоточили, чтобы уменьшить количество жертв

Людей, которые прибыли на место первого попадания ракеты в многоэтажку в Покровске, успели рассредоточить, так как поступила информация о вероятном повторном ударе России.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире Радио свобода

Прямая речь: "Да. Есть отработанный алгоритм - не выезжать на место (попадания - ред.), в зависимости в категории обстрела, выезжать через определенный промежуток времени, который измеряется в минутах. Но это (в Покровске - ред.) было попадание в жилой многоэтажный дом, где под завалами могли находиться люди. Поэтому сразу и следственно-оперативная группа, и ГСЧС, и работники военной администрации выехали на место для проведения спасательной операции.

Да. Мы имели возможность (после первого удара - ред.) получить дополнительный сигнал о большой вероятности повторного удара. Людей рассредоточили, эвакуировали, территорию оцепили".

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Детали: По его словам, "в тот короткий промежуток времени удалось спасти большое количество людей". В частности, после первого попадания на место сразу пытались попасть представители прессы.

Он добавил, что основная категория пострадавших - работники служб, которые проводили осмотр места происшествия и спасательную операцию после первого удара.

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