Атаки РФ в Харьковской области: количество погибших в Кругляковке возросло до трех

Число погибших от атак на село Кругляковка в Харьковской области, которые российская армия совершила 7 августа, возросло с двух до трех.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно прокуратура: "По состоянию на 13:18 количество погибших возросло до трех: погибли 45-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 65 и 52 лет".

Детали: 7 августа примерно в 19:00 российские военные нанесли удар четырьмя управляемыми авиабомбами по с. Кругляковка Купянского района Харьковской области. Когда на место ударов приехали правоохранители и работники ГСЧС, оккупанты обстреляли село из РСЗО.

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Сообщалось о двух погибших и девяти раненых. От авиаудара погибли 45-летняя женщина и 65-летний мужчина, получили ранения 57-летняя и 60-летняя женщины и трое мужчин в возрасте 61, 59 и 46 лет. В результате обстрела были травмированы два полицейских в возрасте 21 и 24 лет и два спасателя в возрасте 22 и 46 лет.

Был поврежден и частично разрушен ряд жилых домов.