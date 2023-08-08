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В ЕС готовят отчет относительно расширения: будут рекомендовать переговоры с Украиной

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 8 августа 2023, 18:18
В ЕС готовят отчет относительно расширения: будут рекомендовать переговоры с Украиной
Фото: Getty Images

Европейская комиссия начала подготовку отчета по расширению, в котором должна выразить рекомендацию относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС, ожидается, что он должен быть обнародован во второй половине октября.

Источник: журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает "Европейская правда"

Детали: По данным журналиста, отчет Еврокомиссии о расширении, как и ожидалось, должен быть обнародован во второй половине октября. "Известно, что он будет содержать рекомендации о начале переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы, а для Грузии – о получении статуса кандидата на вступление в ЕС", – добавил Джозвяк.

Журналист "Радио Свобода" уточнил, что Еврокомиссия пока не отказалась от идеи "обусловленного" кандидатского статуса для Грузии – это означает, что для следующего этапа (то есть начала переговоров) она должна выполнить определенные условия и критерии.

Он также напомнил, что окончательно эти решения должны одобрить лидеры ЕС на саммите в декабре.

Что предшествовало:

  • Лидеры стран ЕС в конце июня прошлого года приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет предоставлен стране только после проведения комплекса реформ.
  • Ранее в этом году сообщалось, что Европейская комиссия размышляет над тем, чтобы рекомендовать государствам-членам ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой, а Грузии предоставить кандидатский статус.

Темы: ЕСУкраина
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