В ЕС готовят отчет относительно расширения: будут рекомендовать переговоры с Украиной

Европейская комиссия начала подготовку отчета по расширению, в котором должна выразить рекомендацию относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС, ожидается, что он должен быть обнародован во второй половине октября.

Источник: журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, передает "Европейская правда"

Детали: По данным журналиста, отчет Еврокомиссии о расширении, как и ожидалось, должен быть обнародован во второй половине октября. "Известно, что он будет содержать рекомендации о начале переговоров о вступлении в ЕС для Украины и Молдовы, а для Грузии – о получении статуса кандидата на вступление в ЕС", – добавил Джозвяк.

drafting of European Commission enlargement report due in 2nd half of Oct has started. state of play is that there will be recommendations for #Ukraine & #Moldova to start EU accession talks & #Georgia to get candidate status. But consensus of 27 EU members in Dec still needed