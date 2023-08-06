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Награбленное зерно оккупанты вывозят через Крым и Мариуполь – ЦНС

"Украинская правда"Воскресенье, 6 августа 2023, 03:11
Награбленное зерно оккупанты вывозят через Крым и Мариуполь – ЦНС
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ELEVATORIST.COM

Российские оккупанты вывозят через Мариуполь и порты Крыма зерно, награбленное на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты используют портовую инфраструктуру Крыма для вывоза награбленного зерна с временно оккупированных территорий Херсонщины и Запорожья. Вероятно, награбленное украинское зерно отправляется на африканские рынки.

Также россияне используют Мариуполь. Там курсируют фуры с зерном, которые направляются в направлении Новоазовска и Ростова-на-Дону".

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Детали: В ЦНС также рассказали, что захватчики скупают зерно за бесценок.

"Все фермеры захваченных регионов должны сдавать зерно пшеницы врагу по фиксированной цене, которая в разы ниже рыночной", – сообщили в Сопротивлении.

Темы: зерноКрымМариупольоккупация
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