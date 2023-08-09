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Зеленский провел Ставку с военными: единственная тема - наступление

Татьяна ЛозовенкоСреда, 9 августа 2023, 13:22
Зеленский провел Ставку с военными: единственная тема - наступление
фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел Ставку в "узком кругу" военных, на которой обсудили украинское наступление.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Сегодняшняя Ставка - в специальном формате. Узкий круг людей и максимальное внимание к единой теме - нашему наступлению. Глубокий анализ текущей ситуации, планирование будущих шагов, обеспечение войск всем необходимым, анализ действий врага".

Детали: На Ставке заслушали доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского и главы Главного управления разведки Кирилла Буданова.

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Темы: ЗеленскийЗалужныйБудановконтрнаступление
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