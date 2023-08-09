США поддерживают усилия Украины по борьбе с российскими шпионами – Госдеп

В Государственном департаменте США, комментируя информацию о вероятной подготовке покушения на президента Владимира Зеленского во время поездки в Николаевскую область, заявили, что поддерживают Украину в борьбе с российскими информаторами.

Источник: спикер Госдепа Мэтью Миллер, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Миллер заявил, что в Вашингтоне видели сообщения о потенциальном покушении на Зеленского, однако комментировать детали – это компетенция украинской стороны.

"Мы в полной мере поддерживаем общие усилия Украины по привлечению людей к ответственности за эти действия", – подчеркнул он.

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Спикер Госдепа также сообщил, что США наблюдают шпионскую и разведывательную активность РФ в Украине в течение определенного времени.

Напомним: Служба безопасности Украины заявила 7 августа, что задержала российскую информаторку, которая готовила воздушный удар россиян по Николаевской области во время визита президента Владимира Зеленского.