Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США поддерживают усилия Украины по борьбе с российскими шпионами – Госдеп

"Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 06:19
США поддерживают усилия Украины по борьбе с российскими шпионами – Госдеп
иллюстативное фото с сайта MD.USEMBASSY.GOV

В Государственном департаменте США, комментируя информацию о вероятной подготовке покушения на президента Владимира Зеленского во время поездки в Николаевскую область, заявили, что поддерживают Украину в борьбе с российскими информаторами.

Источник: спикер Госдепа Мэтью Миллер, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Миллер заявил, что в Вашингтоне видели сообщения о потенциальном покушении на Зеленского, однако комментировать детали – это компетенция украинской стороны.

"Мы в полной мере поддерживаем общие усилия Украины по привлечению людей к ответственности за эти действия", – подчеркнул он.

Спикер Госдепа также сообщил, что США наблюдают шпионскую и разведывательную активность РФ в Украине в течение определенного времени.

Напомним: Служба безопасности Украины заявила 7 августа, что задержала российскую информаторку, которая готовила воздушный удар россиян по Николаевской области во время визита президента Владимира Зеленского.  

Темы: СШАСБУЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
США
Блинкен и глава МИД Болгарии обсудили помощь в сфере безопасности Украине
Байден "дал зеленый свет" обучению украинских пилотов на F-16 – Пентагон
На Западе уже не ждут прорыва Украины на фронте до холодов и опасаются обвинений – СМИ
Последние новости
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
Все новости...
Реклама: